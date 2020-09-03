لويس سواريز يقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أصبح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة الإسباني، قريبًا من الانضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت تقارير صحافية إيطالية: إن سواريز سينضم لـ يوفنتوس بشكل رسمي، في حال رحل عن برشلونة بشكل نهائي.

لويس سواريز سيغادر برشلونة بعد الموسم الكارثي:

وأصبح من المتوقع رحيل سواريز عن نادي برشلونة؛ وذلك بسبب الأداء الكارثي الذي قُدم من النادي الكتالوني في موسم 2019/ 2020، حيث خرج البارشا من كل البطولات التي شارك فيها ولم يفز بأي بطولة.

وسيرحل سواريز عن برشلونة بعد 6 سنوات، قضاها في النادي ونجح خلالها في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وشارك لويس سواريز مع منتخب أوروغواي في مونديال 2018 بـ روسيا، وفي كأس كوبا أمريكا عام 2019 التي أُقيمت في البرازيل.

شرط مانشستر سيتي لضم ميسي:

وفي سياق آخر، حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شرطه الوحيد، وذلك من أجل التحرك والتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة.

وذكرت شبكة Espn الأمريكية أن مانشستر سيتي اشترط على النجم الأرجنتيني الحصول على الحرية كاملة من برشلونة، ويعني موافقة النادي الكتالوني على رحيله، حتى يتجنب السيتي الدخول في نزاعات على مستوى المحاكم مع البارشا.

وكان النجم الأرجنتيني طلب الرحيل عن صفوف البارشا والانضمام للسيتي، بسبب وجود إدارة جوزيب بارتوميو.

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