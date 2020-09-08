ليلة ساخنة في لبنان واشتباكات مسلحة بـ3 مناطق

المواطن - متابعة

اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة الطريق الجديدة في عاصمة لبنان ، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في بيروت، مساء أمس الاثنين.

وتم استخدام أسلحة رشاشة ومتوسطة في الاشتباك، في حين انتشر الجيش اللبناني وعرباته العسكرية في منطقة الاشتباك.

ولم يعرف حتى الساعة سبب وقوع الاشتباكات التي سمع فيها إطلاق قذيفة متوسطة في الحي البيروتي مع استمرار الاشتباكات.

وسجل سقوط عدد من الجرحى جراء الإشكال، وقد نقلوا إلى المستشفيات.

كما انتشر جيش لبنان في منطقة الكولا بعدما قطعه مجهولون، كما فرض طوقًا أمنيًّا في شارع كاراج درويش لضبط الوضع.

وبالتزامن، تحدثت تقارير عن إطلاق نار وقذائف في بعلبك بالبقاع شرقي لبنان.

وقال سكان المنطقة: إن تبادلًا كثيفًا لنيران الأسلحة الرشاشة والقنابل والقذائف الصاروخية سمع بشكل كبير.

وتبين أن إطلاق النار والقذائف مصدره حي الشراونة نتيجة خلفية ثأرية لأحد الأشخاص من آل جعفر.

أما في الشمال اللبناني وتحديدًا في منطقة القبة في مدينة طرابلس، وقع إشكال تطور إلى إطلاق نار كثيف.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أن “إشكالًا بين مجموعة من الشبان في منطقة القبة تطور إلى إطلاق نار كثيف”.

وأضاف البيان أن “وحداته تدخلت وسيرت دوريات، وعمدت إلى دهم منزل مطلق النار من دون العثور عليه، وبدأت بتعقب المتورطين في الإشكال لتوقيفهم”.







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