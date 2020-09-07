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ليونيل ميسي يستأنف تدريباته مع برشلونة
بعد غيابه خلال الفترة الماضية

ليونيل ميسي يستأنف تدريباته مع برشلونة

2020/09/07
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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ليونيل ميسي يستأنف تدريباته مع برشلونة ميسي
المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

عاد نجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اليوم، إلى التدريبات كأول لاعب يصل إلى المران بعد غيابه الفترة الماضية؛ بسبب المشكلات التي واجهته مع إدارة النادي.

وصرح ليونيل ميسي في وقت سابق عن استمراره مع النادي حتى الموسم المقبل، بعد أن رفض النادي بيعه بمقابل أقل من 700 مليون يورو.

 

ليونيل ميسي
ميسي

كما صرح ميسي مؤخرًا: “لن أفكر أبدًا بالذهاب للمحكمة ويكون خصمي برشلونة، وأن سبب الخلافات هم الأشخاص الذين يعملون باسم النادي، أما برشلونة فهو حياتي”.

وعبّر ميسي عن ولائه وحبه لنادي برشلونة في منشور له عبر الحسابات الرسمية قائلًا: “حُبي لهذا الفريق لن يتغير أبدًا”.

 

ليونيل ميسي في برشلونة
النجم الأرجنتيني


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