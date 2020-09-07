ليونيل ميسي يستأنف تدريباته مع برشلونة

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

عاد نجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اليوم، إلى التدريبات كأول لاعب يصل إلى المران بعد غيابه الفترة الماضية؛ بسبب المشكلات التي واجهته مع إدارة النادي.

وصرح ليونيل ميسي في وقت سابق عن استمراره مع النادي حتى الموسم المقبل، بعد أن رفض النادي بيعه بمقابل أقل من 700 مليون يورو.

كما صرح ميسي مؤخرًا: “لن أفكر أبدًا بالذهاب للمحكمة ويكون خصمي برشلونة، وأن سبب الخلافات هم الأشخاص الذين يعملون باسم النادي، أما برشلونة فهو حياتي”.

وعبّر ميسي عن ولائه وحبه لنادي برشلونة في منشور له عبر الحسابات الرسمية قائلًا: “حُبي لهذا الفريق لن يتغير أبدًا”.







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