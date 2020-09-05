ليون يُوجه صدمة لـ برشلونة حول بيع ديباي

المواطن - محمد سمعه

وجّه نادي ليون الفرنسي، صدمة مُدوية لـ برشلونة الإسباني، وذلك بعد اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليون يرفض التفريط في ديباي:

وتحدث البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لـ ليون عن مصير اللاعب الهولندي وزميله الفرنسي حسام عوار مع الفريق قائلًا لـ موقع النادي: إن الفريق لن يُفرط فيهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف جونينيو أن اللاعب الهولندي لا يريد حاليًّا مناقشة مسألة تجديد عقده مع الفريق، بل سيُصبح حرًّا بحلول عام 2021.

وكان المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الجديد أعرب عن رغبته في ضم مواطنه ممفيس ديباي لاعب ليون الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق؛ لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف النادي الكتالوني.

ميسي باقٍ مع برشلونة:

من ناحية أخرى، أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي وبشكل رسمي بقاءه في صفوف نادي برشلونة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني مؤخرًا.

وخلال حديثه أمس الجمعة لـ Goal Espania أكد النجم الأرجنتيني أنه رفض اللجوء للقضايا والمحاكم ضد برشلونة، بسبب عشقه للنادي الذي تربى فيه، مضيفًا أنه استقر على البقاء مع الفريق الكتالوني وبشكل رسمي.

وكان اللاعب الأرجنتيني أثار الجدل آخر 10 أيام، حيث تحدثت العديد من التقارير الصحافية عن الأندية المهتمة بالتعاقد معه مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وساندت رابطة الدوري الإسباني، شكوى نادي برشلونة ضد اللاعب الأرجنتيني، وذلك بعد أن طلب الرحيل، حيث طالب البارشا بالحصول على 700 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد ميسي.

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