مأساة إنسانية.. فيضانات السودان تبتلع 3 مسنين مرضى

المواطن - متابعة

توفى 3 مسنين مرضى في منطقة سنجة، وسط البلاد، بعد أن ابتلعتهم فيضانات السودان العارمة التي اجتاحت مساحات كبيرة وأحدثت دمارًا واسعًا وخسائر كبيرة.

حالة المسنين الثلاثة

ونقلت سكاي نيوز عن شاهد عيان القول: إن الرجال الثلاثة كانت أعمارهم فوق السبعين عامًا، لافتًا إلى أن أحدهم مصاب بشلل جزئي، وآخر مكفوف، والثالث كان يعاني مرضًا عضالًا.

وأوضح الشاهد أن الثلاثة كانوا يسكنون بشكل دائم وبسعر رمزي في وكالة إيواء بسوق المنطقة، وينامون مع عشرات الأشخاص في جناح مبني من مواد محلية.

وأشار إلى أن جثث الأشخاص الثلاثة وجدت في أماكن مختلفة، بعد أن عجزوا على ما يبدو عن الوصول إلى مكان آمن، بسبب معاناتهم الصحية.

عدد ضحايا فيضانا السودان

وارتفع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، فيما فقدت أكثر من 65 ألف أسرة المأوى، بعد أن دمرت مساكنهم كليًا وجزئيًا.

وأعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها “منطقة كوارث”.

ومع تسجيل منسوب النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، اتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ18.







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