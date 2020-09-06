مؤتمر الصحة يستعرض تطورات التعليم عن بعد والرقابة على بيع الكمبيوتر

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من:

– محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة ا لصحة ويستعرض التحلل البياني للحالات المؤكدة والحالات الحرجة وأبرز الاستفسارات وإجمالي عدد الحالات والفحوصات.

– ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام وتستعرض أبرز تطورات التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي

– علي المطيري المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويستعرض دور قطاع الاتصالات في دعم عملية التعليم عن بعد.

– عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، ويستعرض خلال المؤتمر الرقابة على منشآت بيع أجهزة الكمبيوتر.







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