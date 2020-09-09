مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض طفيف

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 9.80 نقطة ليقفل عند مستوى 8079.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.7 مليار ريال.

عدد الأسهم المتداولة

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جبسكو، وصادرات، وأمانة للتأمين، والوطنية، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، وأبو معطي، والكثيري، وزجاج، وشمس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.91%.

أكثر الأسهم نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والأسماك، وكيمانول، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، وتهامة، وزين السعودية، ودار الاركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 604.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11628.01 نقطة، وبتداولات بلغت 71 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 2649 صفقة.







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