ماجدة المطيري في اليوم الوطني: السعودية حملت على عاتقها أمني وكرامتي

المواطن-الجوهرة سعد-الرياض

نبتهج في كل عام بذكرى اليوم الوطني تحت شعار يدل على هوية المملكة وأبنائها، وفي ذكرى مرور تسعين عامًا على توحيد المملكة نرى في بلادنا نموًا وحداثة تجدد لدينا العزم والولاء والوفاء للوطن والقيادة الحكيمة.

ويعتبر اليوم الوطني الـ90 لهذا العام مختلفًا نظرًا لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة وبلادنا تُثير الإعجاب في تعاملها للحدّ من انتشار الوباء، كما أنّ الحكومة الرشيدة أكدت للعالم أجمع أن صحة المواطن والمقيم تأتي في المقام الأول بغض النظر عن التأثيرات الاقتصادية، مُسخرة كل إمكانياتها لأجل سلامة أفراد المجتمع.

وعبرت سيدة الأعمال ماجدة المطيري عن فرحتها بمناسبة ذكرى توحيد المملكة التسعين لـ“المواطن“، وقالت: “أهنئ نفسي بهذا الوطن العظيم الذي حمل على عاتقه أمني وأماني وكرامتي وعِزتي مشرعًا لنا أبواب الأمل ومذللًا كل الصِعاب من أجل نهضتنا وتقدمنا“.

وتابعت المطيري: “سعدت بأن أكون جزءًا بسيطًا بمن يعمل يدًا بيد مع شباب وشابات وطني الغالي في تحقيق أهدافه و ورؤيته من خلال عملي في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تعزز هوية المملكة وتاريخها، والمساهمة في تحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة لإنعاش الثقافة والفنون في حياة المجتمع السعودي“.

ويأتي الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام تحت شعار “همة حتى القمة” وقد تم اختيار هذا الاسم من قِبل رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، وقد أعلن أن هذا الشعار قد تم استلهامه من كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “همة السعوديين مثل جبل طويق” وهو يعني بذلك أن السعوديين لديهم همة راسخة رسوخ الجبال لا يمكن أن تلين عزيمتهم، أو تضعُف شوكتهم، ما داموا متمسكين بوحدتهم ملتفين حول قيادتهم الرشيدة.

شارك الخبر