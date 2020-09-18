ماذا قال المبتعثون في أمريكا عن العام الدراسي الجديد وسط أزمة كوفيد-19 ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أجرت صحيفة نيويورك تايمز حوارًا مع عدد من الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية، ومنهم المبتعثين السعوديين، حول العام الدراسي الجديد في الولايات المتحدة وسط ظروف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشارك مبتعثون سعوديون تجاربهم مع الصحيفة الأمريكية مقدمين نصائحهم من خلال تجاربهم الخاصة، معبرين عن أفكارهم وآمالهم والتحديات الموجودة في العام الدراسي الجديد.

وقال المبتعث عبداللطيف الصفيان، يدرس في جامعة بنسلفانيا: أنا فخور بالتأكيد باختياري للمجيء إلى هنا؛ الدروس منظمة للغاية، وأشعر بالأمان بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها الجامعة، وقد ظهر ذلك منذ أن تعاملت مع زملائي في الأسبوع الأول.

وتابع: أعضاء هيئة التدريس أيضًا متعاونين ويحاولون خلق بيئة تساعدنا على الإبداع وتجربة أشياء جديدة.

ووجه نصيحته إلى الآخرين قائلًا: لقد أعددت نفسيًا وعاطفيًا منذ شهور، النصيحة التي سأقدمها للآخرين الذين يكافحون في ظل ظروف التعلم الصعبة خلال الجائحة هي أن يبذلوا قصارى جهدهم للتكيف؛ وذلك في حد ذاته درسًا كبيرًا وبالتدريج ستدرك أن الوقت يتحرك بشكل أسرع مما تعتقد.

وبدوره قال أبو بكر جاسم الذي ذكر أنه يدرس الجيولوجيا في إحدى الجامعات الأمريكية: يمكنني أن أفهم بعض التوتر عندما يتعلق الأمر بالتحصيل الدراسي، لا سيما مع وجود بعض الأضرار الحقيقية للتعلم عن بعد، من المعدات غير الكافية وأخطاء التكنولوجيا إلى نقص التفاعل الاجتماعي والمهام المربكة.

وتابع: يمكن أن تتسبب الدروس الافتراضية أيضًا في تشتيت الانتباه أو يكون لها دور في تسويف الأشياء، لكن نصيحتي التي يمكن أن أقدمها للطلاب المتعثرين هي إزالة جميع مصادر التشتيت بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ألعاب الفيديو، والهواتف المحمولة، والتلفزيون، وما إلى ذلك.

أما عمر التركي، طالب في جامعة باركلي فقال: نصيحتي هي أن تجعل دراستك سهلة على نفسك وألا ترهق نفسك على الإطلاق، كل ما يتحتم عليك فعله هو إعداد جدول زمني كامل لما ستفعله، إذا كنت لا تزال في عطلة الصيف، فحاول الاستيقاظ مبكرًا وإجراء اختبارات كما لو كنت في فترة الدراسة.

وتابع: حاول أيضًا إعادة التكيف مع أداء الواجبات المنزلية وإعداد غرفتك لتكون ملائمة للدراسة يكفي جهاز كمبيوتر محمول وقلم رصاص ودفتر.

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