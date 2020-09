ماذا يحدث بين أذربيجان وأرمينيا وأيهما يفوق الآخر عسكريًا؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اندلع قتال أمس الأحد بين دولتي أرمينيا وأذربيجان حول منطقة انفصالية متنازع عليها، وهي ناغورنو كاراباخ، حيث أُسقطت طائرتان هليكوبتر عسكريتان ووردت أنباء عن سقوط ضحايا في المنطقة.

وقد اندلعت الهجمات الجوية والمدفعية بين البلدين حول منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وهي منطقة يغلب عليها الطابع الأرميني داخل أذربيجان وكانت أعلنت استقلالها في عام 1991.

وأشار البلدان بأصابع الاتهام إلى بعضهما البعض، حيث ادعت أرمينيا أن أذربيجان نفذت هجومًا بينما قال المسؤولون في باكو إنهم يردون على قصف الأرمن، وهذه التصريحات أشعلت الجانبين، حيث أعلنت الحكومة الأرمينية لاحقًا الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية الشاملة بعد إجراء مماثل من قبل السلطات في ناغورنو كاراباخ.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بيان: استعدوا للدفاع عن وطننا المقدس، وفي الوقت نفسه حذر سفير أذربيجان من تصعيد خطير مع أرمينيا.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنه وقع هجوم جوي ومدفعي على المستوطنات المدنية والعاصمة الإقليمية ستيباناكيرت، وقال مسؤولون إن الهجوم أثار رد فعل من القوات الأرمينية، مما أسفر عن تدمير ثلاث دبابات أذربيجانية وإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة.

وتابعت: ردنا سيكون متناسبا مع الوضع، وتتحمل القيادة العسكرية والسياسية لأذربيجان المسؤولية الكاملة.

وأظهرت لقطات مصورة من المنطقة دبابات تتجه عبر ستيباناكيرت مع إعلان الأحكام العرفية.

ونفت أذربيجان بيان وزارة الدفاع الأرمينية، وقالت لرويترز إن لديها ميزة كاملة متفوقة على العدو على الجبهة متهمة القوات الأرمينية بشن هجمات متعمدة وموجهة على طول خط الجبهة مما أدى إلى هجوم مضاد.

كما نفت الدولة أيضًا مزاعم تدمير مروحياتها ودباباتها، وقد قال الرئيس إلهام علييف في خطاب متلفز للأمة: هناك خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية والسكان المدنيين نتيجة القصف الأرميني، متابعًا: نحن ندافع عن أراضينا، قضيتنا حق.

Footage of tanks heading through Nagorno-Karabakh capital Stepanakert towards frontline with Azerbaijan pic.twitter.com/HFr56zlIBf

— Oliver Carroll (@olliecarroll) September 27, 2020