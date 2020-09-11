ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب شاي البقدونس؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يُستخدم البقدونس كمقبلات ولتزيين أنواع الأطعمة المختلفة، ومع ذلك، فإن هذا النبات الطبي له فوائد كبيرة تتجاوز ذلك، ويمكنك الحصول على العديد من خصائصه الصحية عن طريق شربه كشاي.

وإليك بعض فوائده بحسب موقع Daily Health Post الطبي:

1- يمنع نمو الأورام

يحتوي البقدونس على الميريستيسين Myristicin وهو مركب كيميائي، وقد وجدت دراسة أُجريت على تأثير زيت أوراق البقدونس على نمو الورم في الفئران، ونُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية لعلم الطب، أن هذا المركب فعال في الحد من انتشار ومنع ونمو الأورام في المعدة والرئتين.

2- يعالج تلف الأعصاب

يمكن أن يحدث تلف الأعصاب بسبب السمية العصبية، وهو مصطلح يشير إلى تلف الدماغ أو الجهاز العصبي بسبب المواد السامة من صنع الإنسان مثل المبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة، ويمكن أن تغير هذه السموم نشاط الجهاز العصبي بطرق يمكن أن تعطل أو تقتل الأعصاب الضرورية لنقل المعلومات ومعالجتها في الدماغ.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن البقدونس كان عاملًا فعالًا في تحسين الأعراض التي تسببها السمية العصبية، وفي الدراسة، وجد الباحثون أن الفئران المصابة بتسمم الكادميوم (معدن ثقيل) أظهرت تحسنًا ملحوظًا عند معالجتها بعصير البقدونس.

3- يقلل من الالتهابات

الالتهاب هو السبب الأول للأمراض المزمنة، مثل التهاب المفاصل والنقرس، ولحسن الحظ، يمكن أن يساعد البقدونس في هذا أيضًا؛ بسبب محتواه العالي من فيتامين C.

وصفة شاي البقدونس

الطريقة الأكثر فعالية لتناول البقدونس هو شربه كشاي، وذلك عن طريق غلي من 4 إلى 5 أغصان منه في 3 أكواب من الماء، ثم يُرفع من الماء المغلي، وبعد ذلك يُضاف ليمون حسب الرغبة، وملعقة صغيرة من العسل.







شارك الخبر