مارتينيز يمنح النصر التقدم على الأهلي بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الأهلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

النصر ضد الأهلي

وبدأت مباراة النصر ضد الأهلي المقامة على استاد جاسم بن حمد بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو العالمي بقوة بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وهددوا مرمى الراقي.

ونجح الأرجنتيني غونزالو مارتينيز تسجيل هدف مبكر في شباك الأهلي، بعد تلقيه عرضية مميزة من النجم خالد الغنام، ليطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ويهز شباك النادي الأهلي عند الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، إلا أن اللاعبين لم يتمكنوا من هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الأهلي بتقدم العالمي بهدف دون رد.

مواجهة سعودية آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويطمح الفريقان تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة المشوار، لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

شارك الخبر