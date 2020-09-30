‎الرئيسية
الرياضة
مارتينيز يمنح النصر التقدم على الأهلي بالشوط الأول
ضمن منافسات ربع نهائي آسيا

مارتينيز يمنح النصر التقدم على الأهلي بالشوط الأول

2020/09/30
الساعة 5:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
37
0
طباعة
مارتينيز يمنح النصر التقدم على الأهلي بالشوط الأول احتفال مارتينيز
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 النصر ضد الأهلي
1.1 مواجهة سعودية آسيوية

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الأهلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

النصر ضد الأهلي

وبدأت مباراة النصر ضد الأهلي المقامة على استاد جاسم بن حمد بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو العالمي بقوة بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وهددوا مرمى الراقي.

ونجح الأرجنتيني غونزالو مارتينيز تسجيل هدف مبكر في شباك الأهلي، بعد تلقيه عرضية مميزة من النجم خالد الغنام، ليطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ويهز شباك النادي الأهلي عند الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، إلا أن اللاعبين لم يتمكنوا من هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الأهلي بتقدم العالمي بهدف دون رد.

النصر ضد الأهلي
احتفال مارتينيز

مواجهة سعودية آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويطمح الفريقان تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة المشوار، لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.


ذات صلة :
  • متحدث الصحة : تطعيمات الإنفلونزا الموسمية آمنة ولا تحتاج حجز موعد
    •
  • وكيل وزارة الحج: تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا فقط في المرحلة الأولى
    •
  • 10 فوائد صحية مذهلة لتناول الكبد
    •
  • مارتينيز يهز شباك الأهلي مبكرًا
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :