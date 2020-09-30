مارتينيز يهز شباك الأهلي مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم نادي النصر، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز تألقه خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ونجح في تسجيل هدف مبكر في شباك الأهلي.

مارتينيز يهز الشباك

واستغل مارتينيز عرضية مميزة من النجم خالد الغنام، ليطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ويهز شباك النادي الأهلي عند الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول.

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الأهلي على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

مواجهة سعودية آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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