مارين يُحلق عاليًا ويهدي الأهلي أول بطاقات التأهل

المواطن - مروة نبيل

تألق الألماني ماركو مارين بشكل لافت خلال مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، ليلعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

ماركو مارين يحلّق عاليًا بعد إهداءه @ALAHLI_FC أول تذاكر ثمن النهائي 👏😍.#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/vib2HimpZa — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 14, 2020

مارين يقود الأهلي للصدارة:

ولعب الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمكن ماركو مارين من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 87 بعد متابعته لكرة حائرة في منطقة الجزاء، ليقود فريقه لتحقيق فوز هام، وخطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2020.

وتم اختيار النجم الألماني ماركو كأفضل لاعب في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، بعد تألقه اللافت في المباراة الآسيوية.

الآسيوي يُشيد بالأهلي:

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء الراقي اليوم، وعلق قائلًا: “هدف الدقائق الأخيرة من ماركو مارين يُسجّل اسم الأهلي كأول المتأهلين إلى ثمن نهائي”.

ونشر صورًا متحركة لاحتفالات النجم الألماني بالهدف القاتل مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلق قائلًا: “ماركو يحلّق عاليًا بعد إهدائه الأهلي أول تذاكر ثمن النهائي”.







شارك الخبر