ماكرون: أمل وحزب الله سبب أزمة لبنان

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن حركة أمل وميليشيا حزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أنه أمهل زعماء لبنان 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة.

وفي كلمة بشأن الوضع في لبنان، قال الرئيس الفرنسي: إن حزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي، مشيرًا إلى أن حزب الله يجب أن ينهي دوره العسكري في سوريا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن ميليشيات حزب الله هي من تقرر كل شيء في لبنان، لافتًا إلى أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة.

واعتبر ماكرون الأحد أنه على حزب الله “ألا يعتقد أنه أقوى مما هو” وذلك غداة فشل المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومة.

وذكر ماكرون أن حزب الله “لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشًا يحارب إسرائيل ومجموعة تحارب في سوريا وحزبًا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح عكس ذلك”.

وقال ماكرون: إن المرحلة الجديدة التي ندخلها ليست خطيرة بالنسبة للبنان فقط، ولكن لبقية المنطقة، مشيرًا إلى أن الوضع في لبنان لا مثيل له منذ الحرب الأهلية (1975 إلى عام 1990)، وذلك غداة اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة.

وحمل الرئيس الفرنسي الساسة اللبنانيون مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أن هناك “قوى سياسية فضلت مصالحها على مصلحة البلاد”.

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