ماكرون يطالب بمعرفة الأرقام الحقيقية بشأن النظام المصرفي اللبناني

المواطن - متابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد معرفة الأرقام الحقيقية بشأن النظام المصرفي اللبناني داعيًا إلى تدقيق في الحسابات.

وكان ماكرون الذي يزور لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر عقب انفجار مرفأ بيروت أكد استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي بشأن مساعدة لبنان مشيرًا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الذكرى المئوية لتأسيس لبنان بزرع شجرة أرز، شعار الأمة، ومن المقرر أيضًا أن يقوم بجولة في ميناء بيروت المدمر وإجراء محادثات مع الأطراف السياسية اللبنانية.

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