مايكروسوفت تيمز مدرستي

يتم الاعتماد بشكل رسمي وأساسي على مايكروسوفت تيمز مدرستي من خلال هذه المنصة، حيث يتم استقبال الطلبة الدروس المباشرة الافتراضية التي يقوم بها المعلمين على المنصة في مختلف المواد.

منصة مدرستي

تعتبر هذه المنصة من أكبر وأفضل المنصات التعليمية الرسمية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية والتي تعمل على سير العلمية التعليمية واليوم الدراسي في المدرسة ولكن من خلال تواجد الطلاب في المنزل دون الذهاب إلى المدرسة والدخول في تجمعات.

تعمل هذه المنصة على تسجيل الطلبة فيها من خلال حسابات شخصية لهم من خلالها يتم الحصول على اليوم الدراسي والحصص الدراسية بشكل كامل في اليوم، من خلال الإنترنت ومنها يتم حصول الطالب على واجبات وأنشطة وتعليمات من قبل المعلمين وحلها وتعليها وتقييم مستوى الطلاب أيضًا.

مايكروسوفت تيمز مدرستي

يعتبر هذا البرنامج هو أحد تطبيقات أو خدمات أوفيس التي تقدم من خلال شركة مايكروسوفت اوفيس، والتي يعمل على تدعيم عملية التعليم التكنولوجي أو كما يعرف التعليم عن بعد، حيث يتم من خلاله بث المحاضرات المباشرة من قبل المعلمين للطلبة، ومن الضروري أن يكون متوفر لدى الطرفين.

أي لابد أن يكون الطالب هو أيضًا لديه حساب على المايكروسوفت حتى يستطيع تلقي الدرس بشكل صحيح مباشر من المعلم، يمكنك استخدام هذا التطبيق من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بك، أو من خلال الهواتف الاندرويدوالأيفون وجميع أنواعها.

رابط تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز

حتى يستطيع الطالب أن يقوم بمشاهدة المحاضرات والدروس التي يتم رفعها من قبل المعلم على المنصة لابد أن يكون التطبيق متوفر بالفعل لدى الطالب على جهاز الشخصي أو الهاتف وغيره، ويتم هذا من خلال رابط التحميل الخاص به بمجرد الضغط هنا سوف تنتقل بشكل مباشر إلى صفحة التحميل.

بعد الضغط والدخول إلى صفحة التحميل سوف تجد أمامك شكل التطبيق ووصف بسيط له، وسوف تجد أمامك خياران هما الأول أنك يمكنك تحميله للجهاز الشخصي، والخيار الثاني هو تحميله للهواتف المحمولة، ومنها عليك ان تختار ما تريد.

تسجيل الدخول في مايكروسوفت تيمز مدرستي

حتى تستطيع الدخول إلى الدروس والمحاضرات التي يتم بثها على المنصة لابد أن يتم هذا من خلال تسجيل الطالب بحساب رسمي وشخصي خاص به يحمل اسمه وبياناته الشخصية، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التي يذكرها موقع المواطن وهي:

أولًا فتح برنامج مايكروسوفت تيمز.

الدخول والضغط على أيقونة التسجيل.

يتم إدخال الحساب الشخصي الخاص بالطالب الخاص بمنصة مدرستي.

يقوم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم بشكل صحيح والتأكد منه.

الضغط على زر التالي لإكمال تسجيل الدخول.

وهكذا يتم تسجيل الدخول على برنامج مايكروسوفت من خلال حساب المنصة لمتابعة الحصص والمحاضرات.

دخول الدرس من برنامج مايكروسوفت

يمكنك أن تقوم بمشاهدة الحصص من خلال برنامج مايكروسوفت مدرستي بدون الدخول إلى المنصة، ويتم هذا من خلال اتباع هذه الخطوات:

فتح برنامج مايكروسوفت تيمز من على الجهاز.

تسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي له.

في الصفحة الرئيسية للموقع سوف تجد أمامك خيار باسم اللوحة الخاصة بتيمز، قم بالضغط عليها.

في لوحة الموقع سوف تجد العديد من الدروس والمواد التي يتم رفعها على المنصة.

من خلال القائمة عليك باختيار الدرس التي تريد مشاهدته من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز.

بعد اختيار المادة أو الدرس المعروض هناك بجانب اسم المادة زر انضمام للدرس قم بالنقر عليه.

وبعد ذلك تنتظر قبول وموافقة الدخول على الدرس والتي تتم من خلال المدرس نفسه على المنصة.

وبعد القبول سوف يتم الولوج تلقائيًا للدرس ومتابعة الشرح مع المعلم أون لاين.

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