ما أسباب آلام الرقبة والكتف

يعتبر الشعور بألم في الرقبة من المشاكل المنتشرة كثيرًا والتي يشكو منها العديد من الأشخاص لذا دائمًا يبحث الكثيرون عن ما أسباب آلام الرقبة والكتف وما طرق علاجها فمن الممكن أن يتم علاجها بالكثير من الطرق المختلفة.

آلام الرقبة والكتف

قبل أن نتعرف على ما أسباب آلام الرقبة والكتف فيجب أن نتعرف في البداية على آلام الرقبة والكتف حيث أنها تعتبر من أكثر المشاكل المنتشرة كثيرًا بين الناس فقد تتشنج عضلات الرقبة بسبب أن يتخذ الشخص بعض الوضعيات الغير مريح له مثل تحدب الظهر أثناء الجلوس أو أن انحناء الشخص نحو جهاز الكمبيوتر.

ومن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بآلام الرقبة هو مرض الفصال العظمي الذي يكون عبارة عن وجود تآكل في النسيج الغضروفي الذي يوجد عند أطراف العظام لكي يحميها من الاحتكاك ببعضها البعض.

كما توجد بعض الحالات النادرة التي تكون بها آلام الركبة مرتبطة بعض المشاكل الصحية الخطيرة جدًا.

ويجب أن يتم طلب الرعاية الطبية بشكل فوري إذا شعر الشخص بآلام في الرقبة وتكون هذه الآلام مصحوبة بفقدان القوة أو الخدر في الذراعين أو اليدين وأيضًا في حالة لو كان الشخص يعاني من ألم في الكتف أو في منطقة أسفل الذراع.

ولكن ألم الكتف يحدث في مفصل الكتف أو يحدث في المنطقة التي تحيط بالكتف ويعتبر الكتف المفصل هو الذي له قدرة كبيرة على الحركة في جسم الإنسان بسبب وجود الكرة المدورة التي تتكون من أربع عضلات وأوتار مصاحبة لها.

كما أن الكرة المدورة تجعل الكتف يتمكن من القيام بمجموعة كبيرة من الحركات والانتفاخ أو التلف أو التغير الذي من الممكن أن يحدث في العظام الموجودة حول الكتف المدورة وقد يتسبب في الشعور بألم في الكتف.

فمن الممكن أن يشعر الشخص المصاب بألم عندما يقوم برفع زراعه فوق رأسه أو عندما يقوم بتحريكه إلى الأمام أو إلى الخلف.

وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح ما أسباب آلام الرقبة والكتف لكي يتعرف عليها الكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الآلام.

ما أسباب آلام الرقبة والكتف

توجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث آلام في منطقة الرقبة أو في الكتف ولكن السبب الذي ينتشر كثيرًا لحدوث آلام الرقبة والكتف هو أن يتعرض الشخص إلى الإصابة في الأنسجة الرخوة والتي تشمل الأوتار والعضلات والأربطة في هذه المناطق.

كما يوجد العديد من الأسباب الأخرى التي من الممكن أن ينتج عنها حدوث ألم في منطقة الرقبة والكتف ومنها ما يلي:

وجود كسر في عظمة الترقوة: فمن الممكن أن يتسبب سقوط الشخص على يده عندما تكون ممدودة إلى إصابته بكسر في عظمة الترقوة وهذا الأمر منتشر كثيرًا لدي راكبي الدراجات الهوائية عندما يسقطون من على درجاتهم.

التهاب الجراب: فالجراب هو الكيس الذي يوجد فوق المفاصل ويساعد على توفير الدعم للعضلات والمفاصل، ومن الممكن أن ينتفخ هذا الجراب بعد أن يتعرض الشخص لبعض الإصابات.

النوبات القلبية: فقد تؤدي هذه المشكلة إلى أن يشعر الشخص ببعض الألم في منطقة الكتف والرقبة، كما أن هذه الآلام قد تظهر مع بعض الأعراض الأخرى للنوبات القلبية مثل زيادة التعرق والشعور بالغثيان والتقيؤ وضيق التنفس والشعور بألم في الذراع والكتف ويطلق على هذه الحالة اسم الألم الرجيع.

وجود كسر في لوح الكتف: فعندما تحدث إصابة في لوح الكتف ففي الغالب ذلك يكون مرتبط بالصدمات التي تكون قوية نسبيًا.

تمزق الكرة المدورة: فالكتف المدورة هي عبارة عن أوتار وعضلات توفر الدعم للكتف وعندما تتعرض هذه الأوتار للتمزق عند ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى الشعور بالألم عندما يتم تحريك منطقة الكتف.

خلع الكتف: عندما يتعرض الشخص لصدمة أو إصابة في منطقة الكتف فإن ذلك يجعله يشعر ببعض الآلام في هذه المنطقة.

التعرض للإصابات: فمن الممكن أن تصاب العضلات والأربطة التي توجد في الرقبة ببعض التشنجات العضلية التي تؤدي إلى حدوث ألم في هذه المنطقة.

أمراض المرارة: فعندما يصاب الشخص بأمراض المرارة قد يؤدي ذلك إلى حدوث ألم رجيع في منطقة الكتف الأيمن.

وجود التهاب تحت الحجاب الحاجز: فعند وجود التهاب في المنطقة الموجودة تحت الحجاب الحاجز فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ألم رجيع في منطقة الكتف.

طرق علاج آلام الرقبة والكتف

بعد أن تعرفنا على ما أسباب آلام الرقبة والكتف فيجب أيضًا أن نتعرف على طرق علاج آلام الرقبة والكتف حيث أن علاج آلام الرقبة والكتف يتم من خلال ما يلي:

العلاج المنزلي: وهو أن يتم وضع الثلج على منطقة الرقبة أو الكتف أو وضع مصدر حرارة يكون رطب أو أن يقوم الشخص نصاب بأداء تمارين الحركة التي تعمل على المساعدة في علاج آلام الرقبة والكتف.

العلاج الدوائي: من الممكن أن يتم علاج آلام الرقبة والكتف من خلال العلاج الدوائي ومن أهم أنواعه ما يلي:

الأدوية التي تكون مضادة للالتهاب أو استخدام دواء باراسيتامول وهذا الدواء يتم استخدامه في علاج الحالات الخفيفة أيضًا الحالات المعتدلة.

حقن الكورتيكوستيرويد ويتم أخذ هذه الحقن في الكتف الذي يكون مصاب بالتهاب المفاصل، كما أن التهاب المفاصل يؤثر على جميع مفاصل الجسم المختلفة ويؤدي إلى الشعور بألم في هذه المناطق.

العلاج الجراحي: ويتم اللجوء إلى هذا العلاج عندما يكون للحبل الشوكي أو لجذور الأعصاب دور في هذا الألم.

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