ما أسباب وجع أسفل البطن

عندما تشعر المرأة الحامل بمغص في بداية حملها تتساءل عن ما أسباب وجع أسفل البطن في الشهور الأولي لكي تعرف أن هذا الألم من الأسباب الطبيعية أم لا لكي تطمئن.

حدوث الحمل

بعد أن يحدث الحمل ففي الشهور الأولى تشعر السيدة بمغص في منطقة أسفل البطن يعتبر هذا المغص طبيعي ولكن إذا كان مصحوب بأعراض معينة لا يعتبر طبيعي وسيذكر لنا موقع المواطن الأمور الطبيعية للمغص الغير طبيعية وكيف يمكن تهدئة المغص.

ما أسباب وجع أسفل البطن في الشهور الأولى من الحمل

يعتبر وجع أسفل البطن من الأمور الطبيعية التي تحدث للمرأة الحامل في الشهور الأولى فإذا شعرت بالألم فلا تضطرب بشأن ذلك.

ولكن إذا كان المغص شديد لا تستطيع تحمله كان لابد من استشارة الطبية

الأمور الطبيعية لوجع أسف البطن

في بداية حمل المرأة وبالأخص بداية الحمل يحدث للمرأة مغص شديد يتسبب في قلقها فتتساءل عن ما أسباب وجع أسفل البطن في الشهور الأولى من الحمل وترجع الأسباب إلى العوامل الآتية:

تمدد الرحم

مع نمو الجنين يحدث أن يقوم الرحم بالتمدد على حسب حجم الجنين حتى يسع الجنين ونتيجة لتمدد الرحم يحدث أن يقوم الرحم بالضغط على المثانة فتشعر السيدة الحامل بوجود ألم.

نمو الأربطة وتمددها

كل شيء يبدأ في التغيير في الحمل في الشهور الأولى فكل جهاز من أجهزة المرأة يتغير لاستقبال التغيرات الجديدة التي ستطرأ علية فتجد أن الأربطة التي تحمل الرحم وتجعله ثابت تتمدد هي الأخرى حتى تكون مناسبة لحجم الرحم وتتحمل حجم الجنين مع النمو التغير.

هذا التمدد يجعل السيدة الحامل تشعر بمغص أسفل البطن هذا المغص هو شبيه نوع ما لمغص الدورة الشهرية ولكن الفرق هو عدم نزول الدورة الشهرية.

اضطراب الجهاز الهضمي

بسبب تغيير الهرمونات وزيادة هرمون البروجيسترون وهو هرمون الحمل يحدث أن يتأثر الجهاز الهضمي للمرأة ويضطرب وتتأثر حركته الطبيعية في هضم الطعام حيث يعمل ببطيء شديد مما يتسبب في حدوث عصر الهضم وحدوث الانتفاخ ويتسبب في الإمساك.

الخطورة في ألم أسفل البطن

إذا شعرت السيدة الحامل في الشهور الأولى بوجود آلام في منطقة أسفل البطن وكانت هذه الألآم غير محتملة فهي مغص شديد يرجع ذلك الألم إلى الأسباب الأتية:

حدوث الحمل خارج الرحم

هنا تشعر المرأة بوجود ألم شديد فمن المرجح أن يكون أن هناك حمل خارج الرحم أي أن الحمل قد حدث في ليس مكانه الطبيعي يحدث هنا الحمل في قناة فالوب ويكون اللم بسبب ذلك.

هذه الحالة نادرة الحدوث فمن الممكن القول بأن من بين خمسين إلى ستين امرأة تصاب سيدة أو سيدتان بهذا الأمر.

يصاحب المغص في حالة حدوث الحمل خارج الرحم النزيف.

حدوث الإجهاض

يعتبر من ألم أسفل البطن إذا جاء شديد بطريقة لا تتحملها المرأة من ألآم أسفل البطن حيث قبل الإجهاض يحدث الألم الشديد دليل على نزول الجنين ويصاحب الإجهاض النزيف الشديد.

حدوث التهابات في المسالك البولية

إذا كان لدى السيدة الحامل في الشهور الأولى التهاب في المسالك البولية تتسبب هذه الالتهابات في حدوث الألم الشديد.

لابد أن تخبر المرأة الحامل أن لديها التهاب في المسالك البولية حتى يقوم الطبيب بمتابعتها لأن من الممكن أن يتطور الأمر ويحدث التهاب كلوي إذا لم يكن الطبيب يعلم حيث يقوم بمتابعتها باستمرار بعمل التحليل اللازم بفحص البول.

من أعراض التهاب المسالك البولية الشديد التبول الدمي ووجود ألم شديد في منطقة البطن ووجع وألم عند التبول.

تسبب التهاب المسالك البولية في عدم اكتمال فترة الحمل الطبيعية وحدوث الولادة المبكرة خوفًا على حياة الأم.

حدوث التهاب في الزائدة الدودية

ويرجع كسبب من أسباب الألم أسفل البطن الشديد الذي لا تستطيع المرأة تحمله هي حدوث التهاب في الزائدة الدودية تجد أن يصعب على الطبيب تشخيص الحالة بسبب أن مع تمدد الرحم وكبر حجمه تتحرك الزائدة الدودية من مكانها لتكون بجانب الكبد أو في منتصف البطن.

الإهمال في علاج الزائدة الدودية والتشخيص الخاطئ لها قد يتسبب في حدوث الوفاة.

يمكن معرفة إذا كان المغص الشديد مغص زائدة دودية عن طريق الأعراض الآتية يأتي الألم في أسفل البطن شديد جداً مع عدم القدرة على تناول الطعام وفقدان الشهية وحدوث قيء وأحيانًا ارتفاع درجة حرارة.

انقطاع المشيمة

أيضًا من الأسباب التي تؤدي إلى شعور الأم الحامل بالمغص في الشهور الأولى من الحمل قد يكون أن هناك ما يسمى بانفصال المشيمة أي أن المشيمة التي تعتبر حلقة الوصل بين الم والجنين في توصيل الطعام والغذاء للجنين ليساعد على تطوره ونموه قد انفصلت.

فالطبيعي أن المشيمة تنفصل في حالة الولادة فقط انفصال المشيمة في شهور الحمل من الحالات نادرة الحدوث.

كيف يمكن للحامل في الشهور الأولى أن تخفف من حدة المغص

إذا شعرت المرأة بوجود مغص أسفل البطن شديد عليها بإتباع الطرق الآتية حتى تتجنب الأضرار المصاحبة لحدوث المغص ومن هذه الطرق:

على المرأة الحامل أن تأخذ قدر كافي من الراحة وخاصة في الشهور الأولى من الحمل لأن الحمل لم يثبت بعد فإذا شعرتي بالمغص اجلسي على كرسي أو أي شيء ترتاحين فيه.

إذا كانت السيدة تشعر بالألم في أي من الجوانب قومي بالاسترخاء على الجانب الأخر فإذا كنتي تشعرين بالألم في الجانب الأيمن قومي بالنوم على الجانب الأيسر.

قومي برفع قدميكي إلى الأعلى والاسترخاء.

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