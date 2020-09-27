ما أعراض الجلطة القلبية

الجلطة القلبية تصيب الرجال والنساء وكذلك الكبار والصغار لذلك يبحث الكثير عن ما أعراض الجلطة القلبية حيث أنها تختلف عند الكبار والصغار ويجب ألا نتهاون بها.

الجلطة القلبية

هو انسداد في الشرايين التاجية التي تقوم بإيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى القلب مما يسبب إقفار القلب، وهذا الانسداد يحدث نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين مما تتكون كتل دهنية في الشرايين وتعوق وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى القلب وإذا استمر الانسداد فترة طويلة يحدث ما يسمى بالجلطة القلبية.

أسباب الجلطة القلبية

تشنج الشرايين وتوقف وصول الدم إلى القلب.

شق الشرايين التاجية.

تعاطي المخدرات والكوكايين.

ما أعراض الجلطة القلبية للرجال

ألم في الصدر : يشعر المريض بالضغط أو عصر في الصدر وقد يمتد هذا الألم بالانتقال إلى الفك والأسنان الذراع أو الظهر.

: يشعر المريض بالضغط أو عصر في الصدر وقد يمتد هذا الألم بالانتقال إلى الفك والأسنان الذراع أو الظهر. ضيق في التنفس والاختناق : الشعور بالألم في منطقة القفص الصدري وقد يمتد الألم في المعدة والشعور بالغثيان والقيء وصعوبة الهضم.

: الشعور بالألم في منطقة القفص الصدري وقد يمتد الألم في المعدة والشعور بالغثيان والقيء وصعوبة الهضم. التعرق.

فقدان الوعي.

القلق والتوتر.

ضربات القلب سريعة وغير منتظمة.

صعوبة الاستيعاب والفهم.

لا تظهر هذه الأعراض مرة واحدة ولكن تبدأ بآلام في الصدر إلى أن يتطور الأمر وتشمل باقي الأعراض، وقد تحدث الجلطة القلبية دون ظهور أي من هذه الأعراض وذلك إذا كان الشخص يعاني من مرض السكر.

أعراض الجلطة القلبية للنساء

موقع المواطن يوضح ما أعراض الجلطة القلبية للنساء بد ذكر الأعراض عند الرجال.

ضيق في الصدر وهو من أكثر الأعراض شيوعا لدى النساء وذلك يحدث نتيجة انسداد في الأوعية الدموية التي تقوم بإيصال للأكسجين إلى القلب وهذا يحدث عند القيام بمجهود بدني

عسر الهضم والتقى المعدة.

آلام في الذراع: تحدث الآلام في النصف الأيسر من الجسم ويمتد إلى الذراع الأيسر.

دوران الرأس وهذا قد يحدث نتيجة انخفاض في ضغط الدم الذي يصل إلى القلب.

آلام في الفك والحنجرة وهذه الآن تكون مرتبطة مع ضيق في الصدر وصعوبة التنفس.

التعب من أقل مجهود مثل صعود الدرج.

أعراض أخري ومنها

الشخير وهذا يحدث نتيجة ضيق في التنفس.

الكحة مع وجود بلغم أبيض.

تورم في أطراف الجسم نتيجة لعدم وصول الدم إليها.

ضربات القلب تكون غير منتظمة.

أعراض الجلطة القلبية للأطفال

نادرًا ما قد يحدث للأطفال الإصابة بالجلطة القلبية ولكن بعض الأطفال قد يصابون بأمراض القلب التي تظهر مع التقدم في العمر لذا يجب الاهتمام بالأطفال ومتابعتهم عند الشعور بالمرض ومن أعراض الجلطة القلبية التي تظهر:

الشعور بالتعب.

فقدان الوعي عند أداء التمارين الرياضية.

سرعة ضربات القلب وعدم القدرة على التنفس.

تغير في لون البشرة ويصبح مائلا إلى اللون الأزرق.

مضاعفات الجلطة القلبية

يحدث تلف لأنسجة القلب بسبب الجلطة القلبية مما يسبب مضاعفات أشد خطورة ومنها

اضطرابات في ضربات القلب: يحدث تلف في الأنسجة القلبية مما يؤدي إلى تكون دارات كهربائية في هذه الأنسجة التي تؤثر على ضربات القلب وقد تؤدي إلى الوفاة.

فشل القلب: يحدث ذلك نتيجة الجلطة القلبية إذا كانت إذا كانت تؤثر على الجسم كله ويكون القلب غير قادر على إمداد الدم للجسم وهذا الفشل قد يستمر دائمًا أو قد ينتهي إذا تم شفاء المريض من الجلطة القلبية.

تمزق وتضرر أنسجة القلب.

اضطرابات في صمام القلب.

العوامل التي تسبب الإصابة بالجلطة القلبية

يوجد بعض العوامل التي تسبب خثرات الدم وتكوينها في الشرايين التاجية مما يمنع تدفق الدم والأكسجين ووصولها إلى الجسم ومن هذه العوامل:

العمر: الرجال ذات عمر أكبر من 45 عام والنساء ذات عمر أكبر من 55 عام يكونون من الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة القلبية.

ارتفاع ضغط الدم بصورة متكررة ومستمرة يسبب تدمير وتلف الأوعية الدموية وتتكون التخثرات بشكل أسرع مما يسبب انسداد الشرايين.

ارتفاع الدهون الثلاثية الضارة والكوليسترول في الدم تسبب حدوث الجلطات.

التدخين وتعاطي المخدرات.

المصابين بمرض السكر.

السمنة والوزن الزائد.

علاج الجلطة القلبية

لابد من علاج الجلطة القلبية عند ظهور أعراض أولية وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات أو تمزق في أنسجة القلب، فعند حدوث الجلطة القلبية لابد من الاتصال بالإسعاف عند حدوث الجلطة.

أدوية فورية أولية: هذه الأدوية تعطى للمريض بمجرد ظهور الأعراض حتى قبل التأكد من التشخيص وفحص المريض ومن أمثلة الأدوية: الأسبرين لكي يمنع تكون اي تخثرات، النيتروجليسرين لكي يقلل من الضغط الواقع على القلب ويحسن من سريان الدم والأكسجين عبر الشرايين.

مسكنات لكي تقلل من آلام الصدر.

أدوية التعثر وهذه الأدوية يجب إعطائها للمريض عندما يصاب بالجلطة أو تظهر أعراضها لكي تمنع التخثر وكذلك انسداد الشرايين وسهولة سريان الدم.

التدخل الجراحي: عملية رأب الشرايين التاجية وهي تعني تركيب أنبوب قسطرة وتوصيله الشريان المسدود في القلب لفتحه ويسهل مرور الدم.

طرق الوقاية من الجلطة القلبية

المتابعة مع طبيب باستمرار لتجنب ظهور أي أعراض الجلطة القلبية.

الابتعاد عن التدخين، حيث أن الأطباء أثبتوا أن الابتعاد عن التدخين يقلل من الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50%.

ممارسة الرياضة مرة يومياً لمدة نصف ساعة لتجنب الإصابة بالجلطة القلبية أو السكتة الدماغية.

التقليل من الدهون وتناول غذاء صحي ويفضل تناول الطعام المشوي عن الطعام المثلى الغني بالزيوت الضارة.

السيطرة على القلق والتوتر حيث أنه اُثبت أن التوتر يزيد من فرصة الإصابة بالجلطة القلبية بسبب التأثر العصبي والعادات السيئة كالتدخين وشرب الكحول.

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