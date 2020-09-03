ما لا تعرفه عن جونزالو بيتي مارتينيز صفقة النصر الجديدة

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي النصر اليوم مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو بيتي مارتينيز قادمًا من نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب العالمي في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والآسيوية خلال الفترة المقبلة.

جونزالو بيتي مارتينيز يتفوق على ميسي

ونجح اللاعب الأرجنتيني في تحقيق لقب أفضل لاعب في بلاده بعام 2018 متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

ووُلد نجم نادي أتالانتا يونايتد في مقاطعة ميندوزا شمال الأرجنتين، وهي منطقة معروفة بزراعة العنب، كما أن هذه المنطقة مشهورة بطائر “بيتيتورا” وتم أخذ اسم بيتي منه للاعب.

وأكد لاعب نادي أتالانتا يونايتد أن اسم بيتي أُطلق عليه من قبل والدته، كونه يملك طاقة مثل هذا الطائر، وأضاف بأن اسم جونزالو لا يسمعه كثيرًا في منزله إلا إذا كان هناك مشكلة.

كما أشار جونزالو مارتينيز إلى أن أباه وأمه ساعداه كثيرًا ليحقق حلمه وهو أن يُصبح لاعب كرة قدم وأضاف بأنه فشل في جميع اختبارات أندية “بوكا جونيورز وإنديبندينتي وبانفيلد” وهي أندية متمركزة في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وأضاف لاعب نادي أتالانتا يونايتد أنه لم ييأس وانضم بعد ذلك لنادي هوراكان الأرجنتيني ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس الأرجنتين.

ثم انتقل اللاعب الأرجنتيني بعد ذلك لنادي ريفر بليت وحصل على القميص رقم 10، مما جعل مشجعي النادي يسخرون منه لكنه سرعان ما قدم مستويات مميزة، جعلت المشجعين يساندونه، ونجح المدرب الأرجنتيني جاياردو في تطوير قدرات بيتي مارتينيز قبل تعاقد نادي أتالانتا يونايتد معه.

كرة القدم تعطي فرصة لصفقة النصر للثأر من بوكا جونيورز

وتُعد أفضل لحظة مميزة لنجم نادي أتالانتا يونايتد، هي الثأر من نادي بوكا جونيورز الذي رفضه في الاختبارات عندما كان صغيرًا، حيث سجل هدفًا في نهائي كوبا ليبرتادورس الذي جمع ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، ووقتها فاز ريفر بليت بثلاثية لهدف.







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