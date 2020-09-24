ما هو اكبر خليج في العالم

يمتلك العالم العديد من الخلجان والمناطق الطبيعية التي تعتبر ثروة حيوية وطبيعية للبلاد، ولكن هل منا يعرف ما هو اكبر خليج في العالم وأين يوجد هذه المعلومات يجب معرفتها جيدًا عن طبيعتنا.

الخليج

الخليج هو عبارة عن مسطح مائي في مساحة محدودة، ويكون هذا المسطح متداخل مع أجزاء الأرض اليابسة، حيث تكون المناطق اليابسة محاطةبالخليج ومياه الخليج نفسه من جميع الجهات فيما عدا جزء صغير جدًا منه.

وتختلف الخلجان بأنواعها وأشكالها وأماكنها المختلفة اختلافًا ملحوظاً من حيث مجموعة من الخصائص الجغرافية التي تتميز بها الخلجان عن بعضها البعض، فيكون على سبيل المثال الاختلاف واضح وملحوظ في شكلها وحجمها ودرجة عمقها وبعض الخصائص والملامح الجغرافية الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه هناك مجموعة من الخلجان تكون متصلة بممر مائي رفيع يطلق عليه اسم المضيق، وبعض هذه الخلجان تكون متصلة طبيعيًا بمسطح مائي كبير ومفتوح من جميع الجهات مثل المحيط الذي لا تكون له أية حدود واضحة أو ظاهرة.

ما هو اكبر خليج في العالم

يتم البحث عن إجابة هذا السؤال بشكل متكرر على الإنترنت، حيث هناك اختلاط وكلام كثير جدًا عن التعرف على أكبر خليج في العالم بشكل مؤكد من خلال معرفة مجموعة من المعلومات والبيانات الهامة عنه، ولكن يقوم موقع المواطن بتعريفنا عن أكبر خليج في العالم وهو خليج “البنغال”.

يعتبر خليج البنغال والذي قال عنه في اللغة الإنجليزية خليج Bay of Bengal هو أكبر خليج في العالم، يتم تكوين هذا الخليج من مجموعة من الصفائح التكتونية والتي حدث هذا طبيعيًا أثناء تحطم شبة القارة الهندية منذ ملايين السنين.

مساحة أكبر خليج في العالم

ومن الجدير بالذكر أن هذا الخليج تبلغ مساحته حوالي 2.173.000 كيلو مترًا مربعًا، بل ويبلغ عمقه أكثر من حوالي 2600 مترًا، بالإضافة إلى أنه أقصى عمق فيه يبلغ حوالي 4.694 مترًا، أما بالنسبة لعرض الخليج فيبلغ حوالي 1600 كيلومترًا.

وبفعل تكوين الخليج من خلال الصفائح التكتونية فهي عبارة عن أجزاء تبقى نشطة دائمًا في خليج البنغال وحتى اليوم، فإن إجابة سؤال ما هو اكبر خليج في العالم تضم المساحة والتكوين والعوامل التي تشكل الأهمية الخاصة بالخليج.

ينتج عن هذا النشاط الكامن في الخليج فإنها تعتبر منطقة موطن للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والتسونامي الذي يحدث تحت الماء، وبالرغم من أن خليج البنغال هو أكبر خليج في العالم إلا أنه يتصف بأنه خليج ضحل غير عميق، وهذا لأن عمقه لا يتعدى 4,694 م تحت سطح البحر.

موقع خليج البنغال

وبعد التعرف على ما هو اكبر خليج في العالم يجب أن نستكمل المعلومات الخاصة به حتى نتعرف على المعلومة بشكل كامل، وبالتالي فإن خليج البنغال هو عبارة عن امتداد شمالي المحيط الهندي، حيث أنه يقع بين بلاد الهند وبين مدينة سريلانكا في الغرب، وبنجلاديش من جهة الشمال، وبورما والجزء الشمالي من شبه جزيرة الملايو من جهة الشرق.

أيضًا بالأرقام يمكن أن نقول أن خليج البنغال يقع بين خطي العرض 5 درجات و22 درجة من الشمال، وبالنسبة لخطوط الطول فهو يمتد بين خطي الطول 80 درجة و90 درجة من الشرق، ووفقًا للمنظمة الهيدروغرافية الدولية فإن الحدود الجنوبية من دوندرا تمتد في الطرف الجنوبي لسريلانكا في الغرب.

إلى الطرف الشمالي من جزيرة سومطرة الإندونيسية في الشرق، بالإضافة إلى أنه هناك عدد كبير من الأنهار الكبيرة التي تتدفق إلى خليج البنغال أكبر خليج في العالم، مثل: نهر ماهانادي، وجودافاري، وكريشنا، وكافيري من جهة الغرب، ونهر جانجيس وبراهمابوترا من جهة الشمال.

مناخ خليج البنغال

بعد معرفة ما هو اكبر خليج في العالم فإنه لابد من معرفة المناخ والطقس الخاص بالخليج وذلك بعد معرفة خطوط الطول ودوائر العرض التي يستقر عندها الخليج، يكون الطقس في خليج البنغال عبارة عن هبوب الرياح الموسمية وهذا بدءًا من شهر نوفمبر وحتى شهر أبريل.

من خلال نظام الضغط الجوي القار الخاص والتي يحدث في شمال خليج البنغال ينتج عنها هبوب رياح شمالية شرقية موسمية تحدث فقط في فصل الشتاء، أما بالنسبة لطقس فصل الصيف بدءًا من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر فقد تسود الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وفي فصل الربيع من شهر أبريل وحتى شهر مايو وفصل الخريف من شهر أكتوبر وحتى شهر نوفمبر، يكون هناك مجموعة من العواصف الاستوائية الشديدة المتمثلة في الرياح والأمطار الغزيرة، ولكن المناطق البعيدة عن الشاطئ تكون مناطق متمتعة بالدفء بشكل ملحوظ وواضح في جميع الفصول الأربعة.

معلومات إضافية عن ما هو اكبر خليج في العالم

هناك مجموعة أخرى من المعلومات التي يمكنك معرفتها عن خليج البنغال أكبر خليج في العالم، ومنها:

خليج البنغال في طريقه يتقابل مع مجموعة مختلفة من الأنهار مثل نهر الغانج وكذلك نهر كريشنا وغيرها من الأنهار والتي تشكل جميعها دلتا خصبة.

الأنهار والأماكن التي تحيط بالخليج تجعله منه مكان خصب مما يؤدى إلى زيادة الكثافة السكانية بها.

تم تحويل خليج البنغال مع الوقت بفعل عامل الطبيعة إلى بحر ضحل بسبب رواسب الأنهار به.

يوجد بالخليج العديد من الموانئ الأساسية مثل: فيشاخاباتنام، باراديب، تشيناي، شيتاغونغ، سيتوى وغيرها من الموانئ.

يتعرض الخليج إلى مجموعة من الخسائر الضخمة نتيجة العواصف المدمرة والأمطار الموسمية.

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