ما هو عدد بلدان أفريقيا

قارة أفريقيا من إحدى أكبر قارات العالم، تمتلك العديد من الدول والبلدان لذلك نجد بحث دائم عن ما هو عدد بلدان أفريقيا والأسماء الخاصة بتلك الدول أيضًا حيث أنهم كثيرون جدًا وأسمائهم متنوعة.

قارة أفريقيا

من إحدى قارات العالم الخمسة وهما أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين واستراليا، يطلق على قارة أفريقيا العديد من الأسماء فيمكن تسميتها بالقارة الأُم، أو يمكن أن نقول عليها اسم القارة السمراء، والكثيرون يدعونها بلقب مهد الحياة، وآخرون يطلقون عليها اسم أصل الطبيعة.

قارة إفريقيا أو القارة السمراء تقع في وسط خريطة العالم، حيث أنه تحدها قارة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط من جهة الشرق، ويحدها البحر الأحمر وقارة آسيا والمحيط الهندي من الشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب.

القارة الأفريقية تعتبر هي ثاني أكبر القارات في العالم من حيث المساحة ومن حيث التعداد السكاني، حيث تأتي في المرتبة بعد قارة آسيا مباشرةً والتي تعتبر هي الأولى في الترتيب على مستوى العالم، وتعتبر قارة أفريقيا هي منشأ العرق البشري، وهي مهد الحضارات الإنسانية القديمة أيضًا.

مرت قارة أفريقيا بالعديد من التقلبات الجيولوجية والعلمية والجغرافية بل والسياسية أيضًا على مر التاريخ، هذا الأمر الذي جعلها الخارطة الجغرافية العامة لقارة أفريقيا كما يعرفها العالم اليوم.

ما هو عدد بلدان أفريقيا

قارة أفريقيا كما قلنا هي عبارة عن القارة السمراء والتي تعتبر ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة ومن حيث السكان، وبالتالي فمن الطبيعي أن قارة أفريقيا تمتلك العديد من الدول بداخلها، وهو ما نسأل عنه اليوم، حيث يهتم العديد من الناس بمعرفة ما هي الدول التي تمتلكها أفريقيا هذه القارة الكبيرة.

حيث أنه المساحة الكلية لقارة أفريقيا تبلغ حوالي 30.365.000 كيلو متر مربّع، وتقع معظم أراضيها داخل المنطقة الاستوائية، ويحد هذه القارة الكبيرة مدار السرطان من الشمال، ومدار الجدي من الجنوب، بالإضافة إلى أن الجزء الأكبر من القارة يقع في منطقة شمال خط الاستواء، ويمرّ عبرها خط جرينتش.

وبالتالي فإن تمتلك قارة أفريقيا على هذه المساحة الكبيرة 54 دولة منفصلة أي مستقلة بذاتها، بالإضافة إلى أن في قارة أفريقيا بجانب هذه الدول مجموعة أخرى من الأقاليم وعددهم تسعة فقط.

اسماء بلدان قارة أفريقيا

كما سبق وقلنا أن قارة أفريقيا بها 54 دولة لكل دولة بالفعل اسم معين خاص بها، ويهتم الناس بمعرفة هذه الأسماء لذلك يذكرها لنا موقع المواطن في النقاط التالية:

مصر.

ليبيا.

السودان.

الجزائر.

المغرب.

موريتانيا

جيبوتي.

الصومال.

جزر القمر.

تونس.

أنغولا.

أوغندا.

أثيوبيا.

أرتيريا.

موريشيوس.

ساو تومي.

أفريقيا الوسطى.

مملكة سوازيلاند.

بنين.

بوتسوانا.

بوركينافاسو.

بوروندي.

تنزانيا.

تشاد.

توغو.

جنوب أفريقيا.

جزر سيشيل.

روندا.

زائير.

زامبيا.

زيمبابوي.

ساحل العاج.

السنغال.

غينيا بيساو.

غينيا.

غينيا الاستوائية.

الغابون.

غامبيا.

غانا.

كينيا.

الكاميرون.

الكونغو.

ليبيريا.

موزمبيق.

مالي.

النيجر.

نيجيريا الاتحادية.

الكونغو الديمقراطية.

الكونغو برازافيل.

مالاوي.

ليسوتو.

مدغشقر.

ناميبيا.

سرياليون.

عواصم بلدان قارة أفريقيا

بعد معرفة ما هو عدد بلدان أفريقيا وقد تعرفنا على أسمائها فإن لهذه البلدان أيضًا عواصم وهما:

مصر عاصمتها القاهرة.

ليبيا عاصمتها طرابلس.

السودان عاصمتها الخرطوم.

الجزائر عاصمتها الجزائر.

المغرب عاصمتها الرباط.

موريتانيا عاصمتها مقديشو.

جيبوتي عاصمتها جيبوتي.

الصومال عاصمتها مقديشو.

جزر القمر عاصمتها موروني.

تونس عاصمتها تونس.

أنغولا عاصمتها لواندا.

اوغندا عاصمتها كامبالا.

إثيوبيا عاصمتها أديس أبابا.

إرتيريا عاصمتها أسمرة.

موريشيوس عاصمتها بور لويس.

ساو تومي وبرينسيب عاصمتها ساو تومي.

أفريقيا الوسطى عاصمتها بانغي.

مملكة سوزايلاند عاصمتها لوبامبان، مبابان.

بنين عاصمتها بورتو نوفو.

بوتسوانا عاصمتها غابورون.

بوركينا فاسو عاصمتها أوغدوغو.

بوروندي عاصمتها بوجومبورا.

تنزانيا عاصمتها دودوما.

تشاد عاصمتها نجامينا.

توغو عاصمتها لومي.

جنوب أفريقيا عاصمتها بريتوريا.

جزر سيشيل عاصمتها فيكتوريا.

روندا عاصمتها كيغالي.

زائير عاصمتها كنشاسا.

زامبيا عاصمتها لوساكا.

زيمبابوي عاصمتها هاراري.

ساحل العاج عاصمتها ياموسكرو.

السنغال عاصمتها داكار.

غينيا بيساو عاصمتها بيساو.

غينيا عاصمتها كونكري.

غينيا الاستوائية عاصمتها ملابو.

الغابون عاصمتها ليبرفيل.

غامبيا عاصمتها بانجول.

غانا عاصمتها أكرا.

كينيا عاصمتها نيروبي.

الكاميرون عاصمتها ياوندي.

الكونغو عاصمتها برازافيل.

ليبيريا عاصمتها مونروفيا.

موزمبيق عاصمتها مابوتو.

مالي عاصمتها بماكو.

النيجر عاصمتها نيامي.

نيجيريا الاتحادية عاصمتها أبوجا.

الكونغو الديمقراطية عاصمتها كينشاسا.

الكونغو برازافيل عاصمتها برازافيل.

مالاوي عاصمتها ليلونغوي.

ليسوتو عاصمتها ماسيرو.

مدغشقر عاصمتها انتاناناريفو.

ناميبيا عاصمتها ويندهوك.

سرياليون عاصمتها فريتاون.

حقائق عن قارة أفريقيا

مساحة قارة أفريقيا تعتبر خمس المساحة الإجمالية للعالم.

تعتبر أفريقيا موطنًا لأكثر من 1500 لغة

دين الإسلام هو الدين المنتشر في أفريقيا، واللغة العربية هي الأكثر استخدامًا.

نهر النيل الأفريقي يعتبر هو الأطول بين أنهار العالم يبلغ حوالي 6650 كيلو متر.

شلالات فيكتوريا الواقعة على الحدود بين دولة زامبيا ودولة زمبابوي تعتبر هي واحدة من أشهر عجائب الدنيا السبعة.

أكبر دولة في أفريقيا

تعتبر دولة الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث مساحتها الكبيرة، وهذا لأن مساحتها تبلغ حوالي 2,381,740 كم2، أما عدد سكان الجزائر يقدر بحوالي أكثر من 33 مليون نسمة تقريبًا، تقع دولة الجزائر في الجهة الشمالية الغربية من قارة أفريقيا.

تشترك وتتداخل دولة الجزائر في حدودها الشمالية مع البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أن موقعها متميز حيث يحدها من جهة الشرق مدينة تونس، وليبيا، أما من جهة الجنوب توجد دولة النيجر، ومالي، ومن جهة الغرب تحدها دولة موريتانيا، والمغرب، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن دولة الجزائر تعتبر هي عاصمتها الرسمية.

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