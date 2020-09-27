ما هو علاج ثعلبة الشعر

بعض الرجال والنساء تظهر لديهم بقعة بيضاء في شعر الرأس تسمى بالثعلبة ويبحثون عن ما هو علاج ثعلبة الشعر فيوجد علاجات كثيرة سواء طبية أو بالأعشاب وهي ذات نتائج فعالة.

الثعلبة

تعرف باسم الثعلبة البقعية أو بقع الصلع وهي من أمراض جلدية الشعر حيث يحدث فقدان تام للشعر في أماكن غير محددة ويتطور الأمر إلى وقوع الشعر كله أو شعر الجسم كله.

الثعلبة يصيب كلا من الرجال والنساء وقد يكون مرض الثعلبة شامل الرأس، أو الثعلبة الرقعية، أو الثعلبة الشاملة للجسم.

مرض الثعلبة لا يؤثر على حياة الشخص الاجتماعية أو حياته بشكل عام ولكنه فقط يؤثر على حياته النفسية فهو لا يسبب الألم وليس له أي مضاعفات أو تأثير على الجسم.

بعد سقوط الشعر ينمو مرة أخري ويكون نفس لون الشعر ومظهره ولكنه يكون أبيض وناعم.

أسباب مرض الثعلبة

يحدث مرض الثعلبة وذلك لأن الجهاز المناعي يقوم بمهاجمة بصيلات الشعر وضعفها مما يسبب تساقطه ويساعد على التساقط أما أن يكون سبب وراثي أو مكتسب مثل الضغط النفسي والتوتر والالتهابات الفطرية.

أعراض مرض الثعلبة

مرض الثعلبة ليس له أي تأثير أو مضاعفات على الجسم ولكن أعراضه هي ظهور بقع صغيرة في فروة الشعر أو تساقط شعر في الوجه، الحاجبين، اللحية، أو في أماكن أخرى في الجسم.

ما هو علاج ثعلبة الشعر

علاج ثعلبة الشعر لا يؤثر على الجسم وليس له أي مضاعفات في حالة أن تكون البقع صغيرة في الشعر فإن الشعر ينمو بعد ذلك مرة أخرى من جديد بعد أشهر دون الحاجة إلى اتخاذ أي أدوية أو علاج.

ولكن إذا كانت البقع كبيرة فإن الطبيب يصف حقن تحتوي على مادة الستيرويدات والتي يتم حقنها تحت فروة الرأس ويختلف العلاج من مريض لآخر وذلك يكون على حسب العمر متى تساقط الشعر ومدى حجم البقعة والهدف من علاج الثعلبة هو إعادة نمو الشعر مرة أخري أو يثبط جهاز المناعة.

أفضل علاج للثعلبة

الكورتيكوستيرويد وهي من أنواع الأدوية المضادة للالتهابات الخاصة بالأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية وعند أخذها فإن الجسم يستجيب تدريجيا لهذه الأدوية كما أنها تستخدم أكثر من طريقة حيث أنها توجد في الصيدليات أما على شكل حبوب يتم أخذها عن طريق الفم أو كريم، مرهم أو رغوة يتم دهنه موضعيا على المنطقة الصلعاء، أو يتم حقن المنطقة الصلعاء في الرأس.

الحقن داخل الآفة تعتبر من أفضل علاج للثعلبة وذلك في أماكن معينه في الجسم وذلك لأنها من الستيرويدات الموضعية لأنها تحتوي على مادة أسيتونيد التريامسينولون ويتم حقنها داخل الآفة بشكل مباشر أو تحت سطح الجلد.

الكورتيكوستيرويدات الموضعية يوجد بعض أنواع الكورتيكوستيرويدات التي تستخدم في علاج الثعلبة والتي يكون لها تأثير فعال ونتيجة بعد فتره من استخدامها وتعتبر علاج بالنسبة للأطفال وذلك لان ليس لها ضرر أو ألم على الجسم ومن بعض أدوية الكورتيكويدات: كريم فلوسينولون أسيتونيد، مرهم كلوبيتاسول بروبيونيت، غسول بيتاميثازون فاليرات، جل فلوسينولون، وتستخدم هذه الأدوية على الرأس.

العلاج الكيميائي الضوئي

هو علاج يجمع بين الأشعة فوق البنفسجية من النوع أ وعلاج يسمى السورالين ويتم تطبيق هذا العلاج بأن يأخذ الشخص دواء مضاد للحساسية الضوء وثم يتعرض للأشعة فوق البنفسجية ويتم الانتظام على هذا العلاج لمدة لا تقل عن خمسة أشهر وهو يعتبر من أفضل علاجات الثعلبة للحالات التي لديها مساحات كبيرة في الجسم.

وصفات طبيعية لعلاج مرض الثعلبة

وبعد ان تعرفنا على ما هو علاج ثعلبة الشعر من الناحية الطبية والكيميائية نوضح بعض الوصفات الطبيعية لعلاج الثعلبة من خلال موقع المواطن.

الثوم: يعتبر الثوم وصفة سحرية في علاج الثعلبة وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات التي تسبب تساقط الشعر، يتم تدليك المنطقة المصابة بالثوم وتركها لمدة 20 -30 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو للتخلص من رائحة الثوم.

زيت الخروع: يعتبر من أشهر الزيوت استخداما في علاج تساقط الشعر وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحفز نمو الشعر مرة أخرى حيث يتم دهن فروة الرأس مرتين يوميا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الصبار: يشتهر الصبار انه مفيد للجسم ومن الوصفات الطبيعية الذي يستخدم علاج الكثير من الأمراض، حيث يتم استخدام زيت الصبار وإضافته إلى أوراق الكمون ومزجهم جيدًا ويتم وضع هذا الخليط مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم والانتظام عليه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

علاجات موضعية

العلاجات المناعية الموضعية وهي مخصصة لمن يعاني من الثعلبة في مناطق كبيره في الجسم ومنها

الديفينسا يبرون في حالات الصدفية حيث يستخدم هذا العلاج كدهان موضعي على الجسم في المنطقة المصابة بحيث يقوم الشخص زيادة الجرعة أسبوعيًا ويظهر الجلد وكأنه مصاب بالأكزيما يظهر الجلد مرة أخرى ويتفاعل مع العلاج وبالتالي ينشط نمو الشعر مرة أخري ولكن من آثارها الجانبية أنه بعد توقف العلاج قد يعود تساقط الشعر مره أخرى لذا يجب الانتظام على عدة جلسات لتجنب ذلك.

الانثرالين يستخدم كدهان موضعي للسيطرة على التهاب جُريبات الشعر مزيكا في حالات الثعلبة المكتسبة ونتائجه مضمونه ويوجد هذا العلاج على شكل كريم بتركيز 0.5% أو مرهم.

المينوكسيديل: يعمل هذا العلاج على تثبيط تساقط الشعر وينشط نمو الشعر مرة أخرى ولكن آلية عمله لا تُعرف حتى الآن ولكنه سهل الاستخدام وامن على الجسم وليس له أي تأثير ولكن لا تظهر نتائجه قبل ثلاثة أشهر من استخدامه.

مثبطات الكالسيوم يورين مثل تاكروليموس، بي ميكرو لمس.

الأقراص المثبطة للمناعة مثل السيكلوسبورين والسلفاسلازين تساعد هذه الأدوية في إعادة نمو الشعر من جديد لمرضى الثعلبة حيث انه وظيفة هذه الأدوية تقوم بتثبيط عمل جهاز المناعة ولكن لا يفضل استخدام هذه الأدوية وذلك لأنها أقراص يؤثر على الجسم وقد يزداد الأمر سوءا ويحدث انتكاس أعراض الثعلبة بعد توقف العلاج.

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