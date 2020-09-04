ما هي اعراض الحمل قبل الدورة بيومين مجربة

اعراض الحمل قبل الدورة بيومين

تتساءل الكثير من السيدات عن اعراض الحمل قبل الدورة بيومين، وفقًا لما ذكره الأطباء أنه لا يوجد هناك أي وسيلة أو عرض معين تؤكد حدوث الحمل قبل موعد الدورة الشهرية.

ما هي اعراض الحمل قبل الدورة بيومين

من خلال ما سيقدمه موقع المواطن سنذكر أعراض الحمل المختلفة لدى بعض السيدات وذلك قبل موعد الدورة بيومين والتي من أهمها:

كثرة التبول ولكن هذا العرض يظهر قرب موعد الدورة الشهرية وفي نفس الوقت هو ليس دليلاً على حدوث الحمل.

الشعور بألم بسيط إلى شديد في أسفل منطقة البطن مع الشعور بحدوث تمدد في الرحم وخاصةً لأول مرة وستشعرين بألم في أربطة الرحم.

الشعور بألم يشبه ألم الدورة الشهرية.

يمكن أن تجدي بعض نقاط من الدم الخفيف وذلك يكون نتيجة لاستقبال البويضة في الرحم، وأن البويضة تم تلقيحها بواسطة الحيوان المنوي ونتيجة انغراس البويضة في الرحم نزلت قطرات دم.

في المرة الثانية من الحمل لن تشعري بكل هذه الأعراض أو الآلام لأن الرحم يكون قد تمدد بالفعل.

أعراض الحمل قبل الدورة بثلاثة أيام

هناك بعض الأعراض التي تظهر قبل موعد الدورة الشهرية بثلاثة أيام أو بعد حدوث الحمل بأسبوع أو أسبوعين والتي منها:

ظهور تغيرات في الحلمة.

حدوث بعض التغيرات في الثدي وقد يزداد حجم الثدي.

يتغير لون الهالة المحيطة بالحلمة ويصبح لونها داكن قليلاً ويعتبر هذا العرض ضمن أعراض الحمل ولا علاقة له بأعراض الدورة الشهرية.

بعض أعراض الحمل التي تظهر قبل الدورة الشهرية

هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر في الفترة قبل نزول الطمث وهي التي تأتي قبل موعد الدورة الشهرية بأسبوع وذلك لأن موعد التبويض يكون قبل موعد الدورة بأسبوعين، فتبدأ وقتها الأعراض في الظهور ومن أبرز هذه الأعراض:

يمكن أن تشعر المرأة بأنها حامل وهي لا تعلم فتشعر بألم في منتصف منطقة البطن وألم تجاه اليمين واليسار وذلك على عكس أوجاع البطن التي تحدث قبل نزول الدورة الشهرية.

يمكن وأن تشعري بألم على المبايض حيث أن هذا العرض من الأعراض الشائعة ولا يظهر لدى الكثير من السيدات.

قبل موعد الدورة بحوالي أسبوع يحدث بعض الألم في الثدي، ويكون ذلك الألم مصحوب بشعور الغري والغازات في الثدي ممكن يسبب ألم شديدة تشبه تلك التي تحدث قبل الدورة الشهرية ولكنها أشد.

أعراض الحمل قبل يوم واحد من الدورة الشهرية

قبل نزول الدورة بيوم واحد قد تظهر بعض الأعراض التي تدل على حدوث الحمل ومن أهمها:

ظهور بعض الانتفاخات في منطقة الثدي ويزداد ذلك الانتفاخ قبل موعد الدورة وحتى اكتشاف الحمل ويستمر حتى موعد الولادة.

قد تشعر المرأة بتقلب في درجات الحرارة، وقد تشعر بسخونة شديدة حتى وإن كان الجو باردًا.

حدوث اضطرابات شديدة في الهرمونات الخاصة بها فنجدها متقلبة المزاج، مضطربة، تشعر بالاكتئاب، الشعور بالأرق والقلق والتوتر والخوف.

شعور المرأة برغبة شديدة في تناول الطعام وخاصةً المأكولات الغريبة أو التي في غير موسمها.

ميل المرأة لتناول الأكل الحادق وذلك إن كانت حامل بولد، وميلها إلى تناول السكريات وذلك إذا كانت حامل بأنثى.

الشعور بحرقان في السرة أو حرقان في مجرى البول أو ألم وحرقان في جانب السرة سواء من ناحية اليمين أو اليسار أو أسفلها وذلك بسبب وجود المشيمة في بطن المرأة الحامل.

علامات الحمل الأولية

لا يمكن أن نتحدث عن اعراض الحمل قبل الدورة بيومين دون أن نتحدث عن أعراض وعلامات الحمل الأولية والتي تحدث في الفترة التي تنتظري فيها قدوم الدورة الشهرية ومن أبرز هذه الأعراض:

حدوث ألم في منطقة الحوض وفي بعض الأوقات قد يحدث ألم في منطقة المفصل الأيمن أو الأيسر وذلك حسب جهة المبيض الذي خرجت منه البويضة الملقحة.

في معظم الحالات قد يحدث فيها انتفاخات في العين وانتفاخ في الوجه والأنف، كما ستجدين هناك انتفاخ في الشفايف وأنها أصبحت متورمة، كما ستجدين انتفاخ في قدمك وفي جسمك كله.

من ضمن العلامات الأولية للحمل هو أن الجسم سيقوم بتخزين كمية كبيرة من السوائل والتي ستتكون في بعض الأحيان تحت أنسجة الجسم.

الرغبة في تناول الطعام، فسوف تلاحظين أنكِ ستتمتعين بشهية مفتوحة على عكس الأوقات الطبيعية لكِ وذلك بسبب التغيرات الحادثة في الجسم وبسبب هرمونات الحمل والتي تسبب بطء في حركة الأمعاء.

بعض العلامات التي تخبرك بأنك حامل

الشعور بالصداع قبل موعد الدورة الشهرية أو في الموعد المتوقع لها.

الشعور بالأرق أو النعاس بصورة غير طبيعية.

الرغبة في الطعام بصورة غير طبيعية.

الشعور بسخونة شديدة في القدم.

الإحساس في بعض الأوقات بالدوخة وغثيان الصباح.

الرغبة الشديدة بالجلوس.

الشعور بالإمساك وعسر الهضم.

ظهور نقاط دم بسيطة وخفيفة وذلك نتيجة انغراس البويضة داخل بطانة الرحم ولكن هذا الدم غير مشابه لدم الدورة فهو لونه بسيط ورائحته مختلفة.

لذلك عندما تشعري بأي عرض من الأعراض التي سبق ذكرها يجب عليكِ أن تذهبي إلى المعمل حتى تقومي بعمل فحص تحليل الدم، أو يمكنكِ أن تقومي بإجراء اختيار الحمل المنزلي وعندما تظهر نتيجته إيجابية عليكِ أن تذهبي إلى الطبيب لعمل سونار.

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