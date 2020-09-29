ما هي الموارد الطبيعية

يبحث الكثير من الناس عن ما هي الموارد الطبيعية، حيث يوجد العديد من الموارد الطبيعية التي توجد في الكون بشكل طبيعي وبدون تدخل الإنسان، بل يستفيد منها الناس جميعًا في الكرة الأرضية.

الموارد الطبيعية

يعبِر هذا المصطلح أو ما يعرف بالموارد الطبيعية عن السلع وجميع المواد والأشياء الحيوية الموجودة في الكرة الأرضية بشكل طبيعي من خلق الله دون تدخل من الإنسان في وجودها، بل ويستفيد منها الإنسان في كافة نشاطاته اليومية، ويتم حصول الإنسان على هذه الموارد الطبيعية بأكثر من طريقة.

ويمكن أن نقول أيضًا أن الموارد الطبيعية هي عبارة عن المواد الأولية الخام التي تقوم الأرض بتوفيرها للبشرية، ويتم تشكيل هذه الموارد بشكل طبيعي، أي لا وجود أو تدخل من الإنسان لأنه لا يستطيع تكوينها وتشكيلها بنفسه.

يتم استخراج أو الحصول عليها إما من خلال إجراء عملية التنقيب مثل عمليات استخراج المعادن، أو تكون الموارد نفسها ظاهرة لا تحتاج إلى عمليات استخراج مثل المياه، وتنقسم الموارد الطبيعية إلى قسمين أساسيين، القسم الأول هو الموارد الطبيعية المتجددة أي الموارد التي لا تنضب ولا تنتهي.

والقسم الثاني عبارة عن الموارد الطبيعية الغير متجددة وهي التي تقل نسبة وجودها عند استخراجها واستعمالها، ويقوم الإنسان باستخدام هذه الموارد في صناعة العديد من المنتجات الجديدة والتي تكون أكثر تعقيدًا ليستفيدوا منها ويقوم أيضًا بتعديلها بما يتناسب مع الاستعمال.

أبرز الموارد الطبيعية

هناك العديد من الموارد الطبيعية التي توجد حولنا في الطبيعة والتي نستخدمها تقريبًا بشكل يومي، ولا يمكن الاستغناء عنها في أي حال من الأحوال، وأثناء الإجابة على سؤال ما هي الموارد الطبيعية لابد أن نذكر أبرزها، ومنها:

الماء : أي المياه العذبة، وتتمثل نسبتها في العالم بحوالي 2%.

: أي المياه العذبة، وتتمثل نسبتها في العالم بحوالي 2%. الهواء : من أهم الموارد الطبيعية أيضًا حيث يعتبر الهواء هو مصدر عيش الكائنات الحية من خلال التنفس فهو أساس الوجود على سطح الأرض.

: من أهم الموارد الطبيعية أيضًا حيث يعتبر الهواء هو مصدر عيش الكائنات الحية من خلال التنفس فهو أساس الوجود على سطح الأرض. الفحم الحجري : يعتبر أرخص أنواع موارد الطبيعة ولكنه يستخدم في العديد من الصناعات ويقبل عليه العديد من البلاد مثل الصين ودول آسيا.

: يعتبر أرخص أنواع موارد الطبيعة ولكنه يستخدم في العديد من الصناعات ويقبل عليه العديد من البلاد مثل الصين ودول آسيا. المعادن : ويتوفر منها أنواع كثيرة جدًا مثل الجبس والبوكسيت والفوسفات والبنتونيت والميكا والتيتانيوم والزركونيوم، ويتم استخراجها من قيعان البحار وتدخل في العديد من الصناعات.

: ويتوفر منها أنواع كثيرة جدًا مثل الجبس والبوكسيت والفوسفات والبنتونيت والميكا والتيتانيوم والزركونيوم، ويتم استخراجها من قيعان البحار وتدخل في العديد من الصناعات. الغاز الطبيعي : من أهم الموارد الطبيعية والتي تعتبر أيضًا من الموارد النظيفة التي لا تسبب تلوث في البيئة ولكنه غالي الثمن مقارنة بالنفط.

: من أهم الموارد الطبيعية والتي تعتبر أيضًا من الموارد النظيفة التي لا تسبب تلوث في البيئة ولكنه غالي الثمن مقارنة بالنفط. النفط : من موارد الطبيعة التي تستخدم بشكل كبير ولكنها تلوث البيئة بشكل كبير.

: من موارد الطبيعة التي تستخدم بشكل كبير ولكنها تلوث البيئة بشكل كبير. التربة : تعتبر من أهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض، فهي تعد عنصر أساسي ورئيسي في إنتاج جميع أنواع الغذاء وتساعد في توليد العديد من مصادر الطاقة.

: تعتبر من أهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض، فهي تعد عنصر أساسي ورئيسي في إنتاج جميع أنواع الغذاء وتساعد في توليد العديد من مصادر الطاقة. أشعة الشمس: من الموارد الطبيعية الغير ملموسة ولكنها تساعد في إنارة الكون والعالم بل وتساعد في النمو والزراعة وترفع من درجة حرارة الأرض.

الموارد الطبيعية المتجددة

يعتبر هذا القسم هو القسم الأول في الموارد الطبيعية، حيث تنقسم إلى قسمين موارد متجددة وموارد غير متجددة، وبالتالي القسم الأول هو عبارة عن الموارد التي تتجدد باستمرار والمتاحة دائمًا ويمكن إعادة تدويرها ومن أهم أمثلتها الطاقة الشمسية والغطاء النباتي والماء والهواء.

وفي بعض الأحيان يتم تصنيف الحيوانات أيضًا على أنها موارد طبيعية متجددة، مثلما قال بعض علماء النبات والجيولوجيا، وهذا نظرًا لكونها يمكن تربيتها والتكثير من نسلها أي جعلها تتكاثر وتزيد من أعدادها، ويمكن أن نقوم بتقسيم الموارد الطبيعية المتجددة إلى قسمين رئيسين ويذكرهم موقع المواطن وهما:

الموارد العضوية المتجددة : وهي التي تأتي من الكائنات الحية، مثل الحيوانات والأشجار.

: وهي التي تأتي من الكائنات الحية، مثل الحيوانات والأشجار. الموارد غير العضوية المتجددة: وهي التي تنتج عن كائنات غير حية، مثل الشمس والماء والرياح.

الموارد الطبيعية الغير متجددة

وهي عبارة عن الموارد التي يمكن أن تكون قابلة للنفاذ، أي سيأتي يوم ولا نجدها حولنا إذا ل يتم إعادة تدويرها أو تصنيعها، فهي تحتاج إلى ملايين من السنين إعادة إنتاجها مرة أخرى ومنها بعض المعادن والوقود الحفري، ويمكن أيضًا أن نعتبر الحيوانات المهددة بالانقراض من الموارد الغير متجددة.

الموارد الغير متجددة أيضًا تنقسم إلى نوعين رئيسين هما:

الموارد العضوية غير المتجددة : وهي التي تأتي من الكائنات الحية، مثل الوقود الأحفوري.

: وهي التي تأتي من الكائنات الحية، مثل الوقود الأحفوري. الموارد غير العضوية غير المتجددة: وهي التي تأتي من الكائنات غير الحية، مثل التربة والصخور.

المخاطر التي تهدد الموارد الطبيعية

بعد التعرف على ما هي الموارد الطبيعية والتعرف على الأنواع والأقسام الخاصة بها لابد أن نتعرف على معلومات هامة جدًا عن هذا الاتجاه أيضًا وهي المخاطر التي تهدد الموارد ومنها:

التغيير المناخي : حيث أنه ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو في بعض المناطق يهدد التنوع البيولوجي فيها، ومن ثم تبدأ الحيوانات في البحث عن مناطق أفضل ويموت بعضها الآخر.

: حيث أنه ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو في بعض المناطق يهدد التنوع البيولوجي فيها، ومن ثم تبدأ الحيوانات في البحث عن مناطق أفضل ويموت بعضها الآخر. التلوث البيئي : ويحدث نتيجة المواد السامة والمواد الكيميائية التي تخرج من مختلف المصانع والصناعات البشرية وبعض المنتجات الزراعية.

: ويحدث نتيجة المواد السامة والمواد الكيميائية التي تخرج من مختلف المصانع والصناعات البشرية وبعض المنتجات الزراعية. عدد السكان: يزداد عدد السكان والكثافة السكانية على كوكب الأرض دون توقف، مما يؤدي إلى حدوث ضغط هائل على بعض الموارد الطبيعية واستخدامها بكثرة.

حماية الموارد الطبيعية

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها حماية الموارد البشرية من المخاطر التي تتعرض لها، ومنها:

استخدام موارد بديلة للطاقة.

الحرص على زراعة الأشجار حتى نحمي التربة من الانجراف.

الاتجاه نحو تجميع مياه الأمطار.

إعادة تدوير النفايات.

شراء سيارة صديقة للبيئة.

نقل الحيوانات البرية.

استخدام تقني الري بالتنقيط.

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