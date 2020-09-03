ما هي الهدية التي قُدمت للاعبي الهلال قبل مواجهة الوحدة ؟

المواطن - محمد سمعه

نال لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، هدية مميزة وذلك قبل مواجهة نادي الوحدة غدًا الجمعة بالجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن عبدالعزيز الرويشد، العضو الذهبي بنادي الهلال، تكفل بكامل مصاريف بعثة الفريق في الطائف، استعدادًا للقاء الوحدة، وهو الأمر الذي أكده الناقد الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر”.

إصابة مفاجئة لـ البليهي:

وفي سياق آخر، أعلن الأزرق أمس الأربعاء عن إصابة مدافعه علي البليهي، وذلك خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة نادي الوحدة الجمعة في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الزعيم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن علي البليهي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وذهب للعيادة في مقر النادي لإجراء فحوصات طبية.

الهلال بطل الدوري للمرة الـ16:

وكان الزعيم حقق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الحزم برباعية مقابل هدف يوم السبت الماضي. وفي سياق آخر، سيوجه الزعيم طلبًا غريبًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولرابطة دوري المحترفين، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020. وسيطلب أزرق العاصمة من اتحاد القدم ورابطة الدوري تأجيل الاحتفال بالتتويج باللقب بعد مباراة الشباب؛ كون الفريق العاصمي يرغب في الاحتفال بالتتويج بالدوري مع عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

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