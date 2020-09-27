ما هي بيكربونات الصودا

يطرأ إلى السمع في وصف مكونات وجبه أو وصف طريقة تنظيف كلمة بيكربونات الصودا لذلك نبحث عن ما هي بيكربونات الصودا وما هي استخداماتها وأين نجدها وما الفائدة منها وغيرها من تساؤلات عديدة.

تعريف بيكربونات الصودا

قدم موقع المواطن تعريف لمادة بيكربونات الصودا كما أنه أجاب على سؤال ما هي بيكربونات الصودا من خلال الآتي:

يطلق عليها أيضًا كربونات هيدروجين الصوديوم والتي يحمل صيغة كيميائية NaHCO3.

تتميز هذه المادة بأنها عبارة عن مادة بيضاء تتكون من ذرات تأخذ شكل البلورة أو لحبيبات الصغيرة البيضاء تشتهر باسم شعبي وهو بيكربونات الصودا أو صودا الخبز.

تتميز هذه المادة بانها مادة سريعة الذوبان في الماء ويخرج منها غاز ثاني أكسيد الكربون والذي يحمل صيغة كيميائية CO2 عندما تعرض لدرجة حرارة تصل إلى خمسين درجة مئوية أو أعلى.

تدخل صودا الخبز أو بيكربونات الصودا في صناعة المخبوزات بالإضافة إلى أنها تدخل في صناعة أدوات إطفاء الحريق لأنها أملاح فوارة.

الاستخدامات طبية لصودا الخبز

هي معالجة الشعور بحرقة المعدة والتي تسمى الحموضة لأنها تخفض معدلات إنتاج حمض المعدة لأنها مضاد للحموضة وبالتالي يمنع حدوث حرقة المعدة واضطراباتها مثل عسر الهضم.

ولكن يجب الانتباه إلى أن الاعتياد عليها على المدى البعيد يتسبب في قرحة المعدة لذلك من يعاني بشكل دائم من حموضة المعدة عليه أن يذهب للطبيب من أجل أخذ علاج طبي لمعالجة المشكلة.

تطبق على لدغات النحل والناموس لتقليل أثار تلك اللدغات سواء تورم أو احمرار وهذا عندما يتم خلطها مع الماء والخل.

من يعاني من حروق نتيجة تعرضه لأشعة الشمس عليه بوضع خليط الصودا والماء عليها مع مراعاة جعل الخليط يشبه العجينة ومتماسك وليس سائل لين.

تستخدم في علاج تقرحات الفم عن جعلها كغسول فموي كما انه تعتبر من أقوى معطرات الفم عند استخدامها في صورة غسول مكون من نصف ملعقة صودا الخبز مع نصف كوب ماء والغرغرة به.

يتم وضعها للأطفال الذي يصابون بتحسس من استخدام حفاضات وذلك عندما يتم وضع ملعقتين من صودا الخبز في ماء استحمام الطفل.

تعتبر علاج فعال للأشخاص الذي يصابون بطفح جلدي ناتج عن الإصابة بالحصبة أو الجدري المائي أو التسمم من شجر اللبلاب.

استخدامات صناعية

لمن يسأل عن ما هي بيكربونات الصودا في الصناعة فيجب أن يعرف الآتي:

أنها تدخل في مجال صناعة الخبز لأنها تساعد على زيادة انتفاخ العجين وتخمره لما بها من مكونات حمضية مثل مخيض اللبن وهو مكون عندما يتفاعل مع صودا الخبز يكون ثاني أكسيد الكربون مما يجعل العجين ينتفخ.

يتم وضعها مع الفاصوليا الجافة عند الطهي من أجل جعل الفاصوليا لينة الهضم على المعدة.

الاستخدامات التجميلية لصودا الخبز

يتم استخدامها من أجل إزالة رائحة العرق بدلاً من المستحضرات الكيميائية المضرة.

استخدامات صودا الخبز في المنزل

تستخدم السيدات في المنزل من أجل التخلص من الروائح الكريهة أو التخلص من الروائح النفاذة اتي تطلقها الأطعمة ولذلك فيفضل وضعها في الثلاجة لامتصاص أي رائحة غير مرغوب ها تخرج من الأطعمة مثل رائحة الثوم وغيرها.

أما بالنسبة للروائح الكريهة التي توجد في المنازل فعلى السيدة أن تنثر كمية مناسبة من صودا الخبز على كل مكان ينبعث منه تلك الرائحة مثل الطاولات أو فراش الأسرة القطنية أو المقاعد المصنوعة من القماش أو السجاد وتركها لمدة ربع ساعة ثم إزالتها.

نصحت بعض السيدات باستخدامها كنوع من مبيضات الملابس من خلال وضعها في الغسالة مع سائل منظف الملابس لأنها قادرة على ضبط الرقم الهيدروجيني مما يجعل الملابس تتخلص من أي بقع أو أوساخ ملتصقة بها.

أثبتت صودا الخبز أو بيكربونات الصودا قدرتها على تنظيف الأفران والحوائط التي تلتصق بها الدهون لأنها تعمل على إذابة الدهون والشحوم حتى من الأماكن التي من الصعب الوصول لها لتنظيفها.

يتم وضعها في الماء الذي ينقع بها الخضراوات والفواكه من أجل قتل الجراثيم والبكتريا مع الحفاظ على نفس لون وطعم الطعام.

يمكن استخدام صودا الخبز للتخلص من الرائحة التي تتركها القطة بعد مغادرتها للمكان.

عند وضعها في ماء وترك فرشاة الأسنان أو فرشاة تهذيب الشعر فإنها قادرة على تعقيمها وتنظيفهم من أي بكتيريا أو أوساخ عالقة بهم.

يمكن استخدامها في تنظيف أواني وملاعق الطعام لأنها تزيل الميكروبات والبكتيريا كما أنها تحافظ على لمعان الأواني المصنوعة من الألومنيوم.

من لديها رخام في منزلها سواء كان في المطبخ أو طاولات الطعام أو السلم وتريد تنظيفه وجعله لامع عليه بتقليب ثلاث ملاعق من صودا الخبز في ماء دافئ وقماشة نظيفة وتبدأ في نثر المحلول وإزالته بهذه القماشة.

تستخدم قطعة قماش أو سفنجة مبللة بماء وصودا الخبز لإزالة الأوساخ من الفورميكا.

إذا كنتي يا سديتي تقومين بإعداد الطعام وحدث التصاق بلاستيكي بشبكة الميكروويف فعليها بإحضار قطعة قماش وبها محلول بيكربونات الصودا وتبدئين في فرك هذه الالتصاقات.

للتخلص من روائح الأحذية الكريهة كما يمكن تنظيف اليدين بها بعد تناول وجبة سمك للتخلص من رائحة السمك التي تتمسك باليد.

يمكن استخدامها لتنظيف البالوعة التي حدث لها انسداد وهذا يحدث إذا تم تقليب أربع ملاعق صودا الخبز مع ماء ساخن في البالوعة لمدة أسبوع.

من أقوي الملمعات للزجاج والبورسلين والبلاستيك إذا تم استخدمها في صورة سفنجة مبتلة بمحلول الصودا والماء.

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