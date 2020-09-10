ما هي تطورات نمو الطفل في الشهر الرابع

الطفل في الشهر الرابع

من أكثر ما يشغل السيدات في التطورات الخاصة بنمو الطفل وبشكل خاص الطفل في الشهر الرابع وكل ما يمكن أن يطرأ على انفعالات الطفل بشكل عام من التطورات والتفاعلات التعبيرية في الوجه وحركات الجسم.

التطورات العاطفية والاجتماعية

تعتبر التطورات العاطفية والاجتماعية التي يمكن أن تظهر على الطفل ذو الأربع أشهر من أكثر ما يمكن أن يقلق الأمهات ومن هذه التطورات ما يلي حسب ما سنجد في موقع المواطن:

عادة ما يبدأ الطفل بالابتسام عند رؤية الناس ويكون هذا الابتسام بشكل تلقائي.

يحب الطفل في هذه المرحلة العمرية اللعب مع المحيطين حوله من الناس.

يستخدم الطفل صوته للتعبير عن إحساسه بالفرح في حالة شعوره بالسعادة من اللعب.

عند توقف من حوله على اللعب معه فإنه قد يبكي بسبب كونه وحده.

يكون الطفل في هذه المرحلة يستطيع تقليد بعض الحركات وتعابير الوجه لمن حوله إما بالعبوس أو الابتسام.

التطورات الحركية للطفل في عمر الأربعة أشهر

تتطور الحركة للطفل في الشهر الرابع بشكل ملحوظ وقد يكون مثير بالنسبة للأم ويجعلها تشعر بالسعادة وخاصة أن التحول ما بين الشهر الثالث والشهر الرابع يكون كبير ما بين وتظهر هذه التطورات في الأشكال الآتية:

يستطيع الطفل أن يتحكم في رأسه بشكل جيد وخاصة عندما يكون جالسًا.

يستطيع الطفل رفع رأسه ويكون صدره في وضع مستقيم أثناء كونه موجود على بطنه بشكل ثابت ودون كونه يحتاج مساعدة.

في حالة حمل الطفل ووضع أقدامه على سطح صلب كوقوفه على الأرض وسيبدأ بدفع ساقيه وركل الأرجل إلى أسفل.

يمكن للطفل أن يتحكم بشكل أكبر في يديه بشكل أكثر إتقانًا من السابق، حيث يمكنه أن يحمل ألعابه بشكل أفضل ويمكن أن يلتقط أي شيء يسقط على الأرض.

يضع كل ما يقابله في فمه من ألعاب أو طعام.

يستطيع أن يغير وضعية جسمه من الرقود على بطنه إلى التدحرج على ظهره.

التطورات اللغوية

تعتبر مرحلة عمر الأربعة أشهر ن أكثر المراحل التي تشهد تطور في حياة الطفل اللغوية بشكل يكون مبهر للغاية بالنسبة للأم والأب ومن هذه التطورات ما يلي:

يستطيع الطفل في هذه المرحلة العمرية أن يستجيب للأصوات ويميز اتجاهها ويلتفت إليها.

يمكن للطفل أن يميز العواطف الخاصة بمن يحدثه من نبرة صوته إذا كانت عالية أو منخفضة.

يبدأ الطفل بمرحلة المناغاة والغناء ببعض الأصوات.

يحاول الطفل تقليد الأصوات التي يسمعها بطريقته الخاصة.

يبكي الطفل بطرق مختلفة لتنبيه الأم أنه يعاني من الجوع أو الألم أو عندما يشعر بالتعب.

تطورات الحواس للطفل

تتطول الحواس بشكل ملحوظ لـ الطفل في الشهر الرابع حيث أنه في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الطفل يكون أن الطفل يعاني من التمييز بين الألوان بسبب ضعف العصب البصري ومع بداية الشهر الرابع يمكن الطفل أن يميز درجات الألوان وخاصة الدرجات الصريحة.

من أكثر الدرجات التي يمكن تمييزها تكون درجات اللون الأحمر والأزرق والأصفر وينجذب الطفل وبشدة للألوان الزاهية الجذابة والمختلفة.

من التغيرات الواضحة التي تطرأ على الحواس الخاصة بالطفل كون أن لون عينيه يبدأ في التغير منذ ولادته وحتى عمره في الشهر السادس وخاصة الأطفال الذين يولدون بعيون ملونة فاتحة تمر بمراحل غير مستقرة حتى تصل إلى الشهر السادس يثبت لون العينين.

أكل الطفل في الشهر الرابع

تعتبر مرحلة دخول الطفل في مرحلة العمرية الخاصة بالشهر الرابع من أكثر المراحل تحولاً في حياة الأم والطفل حيث أنه ينصح خبراء تغذية الأطفال ببداية تقديم الطعام للطفل في بداية الشهر الرابع ويكون ذلك بسبب أن مهاراته في تذوق الطعام تكون قد تطورت بشكل جيد.

هناك فريق آخر من أطباء تغذية الأطفال ينصحون بتقديم الطعام الصلب للطفل في عمر الستة أشهر ولكن يمكن الفصل في ذلك في كون الطفل قد تعلم الجلوس ويستطيع ضبط اتزانه أثناء الجلوس أم لا كما أنه يجب أن يكون متحكم جيد في رقبته وهو ما يكون في الفترة ما بين الشهرين الرابع والسادس.

من أكثر العلامات التي تشير إلى مدى جاهزية الطفل لكونه يستطيع أن يستقبل الطعام أنه يجب أن يكون قد توقع عند البلع العكسي أو دفع الطعام للخارج وأنه يستطيع التقاط الطعام عن طريق تحكمه بشفته العليا كما يجب أن يكون وزنه زائد بشكل ملحوظ عن الوزن الذي كان عليه أثناء الولادة.

قبل البدء مع الطفل بتقديم الطعام الصلب يجب أن يكون نومه منتظم ويستطيع أن يعبر عن إحساسه بالشبع من خلال الطرق المختلفة مثل ابتعاده عن زجاجة الحليب ومدى إبداء سعادته عندما يرى الطعام وإحساسه بالسعادة في حالة رؤيته في يد الأم تعتبر هذه من العلامات التي يمكن مع وقتها بداية تقديم الطعام للطفل.

من أكثر النصائح الهامة عند بداية تقديم الطعام للطفل في الفترة العمرية التي ما بين فترة الأربعة أشهر إلى الستة أشهر الأولى من عمر الطفل أنه يجب البدء في تقديم الخضار أولاً قبل تقديم الفاكهة لأن من المعروف عن الأطفال انجذابهم للطعام ذو الطعم الحلو.

في هذه الحالة سينجذب الطفل إلى الفاكهة ويرفض تناول الخضار بشكل تام لأنه في الغالب لا يحتوي على نفس السكريات الموجودة في الفاكهة وبالتالي سيبتعد ويعرض عن تناول الخضار وهو من الضروريات في مثل هذه المرحلة العمرية.

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