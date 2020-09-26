ما هي حروف العطف واستعمالاتها

ما هي حروف العطف

هناك الكثير من العلوم التي تقوم عليها اللغة العربية وتصل إلى 12 علم ويكثر البحث عن ما هي حروف العطف ولكن كل علم له استخدامات محددة وقائمة تميزه عن غيره من العلوم الأخرى.

النحو في اللغة العربية

يعتبر النحو من أهم العلوم في اللغة العربية ويتميز بالكثير من المهام التي تعتمد عليها اللغة العربية بصورة كبيرة حيث تم إنشاء هذا العلم للحرص على تنظيم الجمل وتركيباتها الخاصة حيث يحتوي هذا العلم على قواعد الإعراب لتنظيم الجمل وتوضيح معانيها عن طريق الأحكام والخصائص المميزة لها.

لم ينشئ علم النحو بصورة عشوائية ولكن تم إنشائه من خلال دراسته بصورة كبيرة عن طريق العلماء للحرص على النطق السليم للكلمات والجمل العربية وحمايتها من اختلاف اللهجات العالمية بعد الفتوحات الإسلامية.

التوابع في اللغة العربية

تعتبر التوابع في اللغة العربية أحد فروع النحو وهي الأسماء التي تتبع الكلمة التي توجد قبلها في كافة حركات الإعراب وسميت بذلك لأنها يجب أن يكون إعرابها مشابه لإعراب الكلمة التي تسبقها.

أقسام التوابع

تنقسم التوابع في اللغة العربية إلى الكثير من الأقسام التي يعتمد عليها في التفريق بين الجمل وتوضيح معانيها المتنوعة في اللغة وهذه الأقسام تتمثل في:

التوضيح : يعني توضيح معاني المعرفة التي لا يفهم الشخص معناها ويكون هنا دور التوضيح في الجملة.

: يعني توضيح معاني المعرفة التي لا يفهم الشخص معناها ويكون هنا دور التوضيح في الجملة. التخصيص: من أهم التوابع في اللغة العربية وتعني وضع تخصيص محدد للنكرة حتى تقوم بتوضيح معناها وكشف الإبهام الذي أتت به.

النعت وشروطه وأنواعه

النعت أو الصفة من أهم أقسام التوابع التي تأتي في الأغلب حتى توضح المعرفة والنعت له الكثير من الشروط حتى يكون أحد أقسام التوابع في اللغة العربية وهي:

التذكير والتأنيث.

الإفراد والتثنية والجمع.

التعريف والتنكير.

تتمثل أنواع النعت فيما يلي:

المفرد : يعتبر هذا النوع مفرد ويجب أن يكون متشابه للمنعوت في النوع والعدد والإعراب أيضًا.

: يعتبر هذا النوع مفرد ويجب أن يكون متشابه للمنعوت في النوع والعدد والإعراب أيضًا. الجملة : هذه الجملة لها شرط واحد وهو أن يكون المنعوت نكرة وليس معرفة ويجب أن يتواجد في الجملة ضمير يعود على المنعوت.

: هذه الجملة لها شرط واحد وهو أن يكون المنعوت نكرة وليس معرفة ويجب أن يتواجد في الجملة ضمير يعود على المنعوت. شبه الجملة : يجب أن يكون المنعوت نكرة سواء كان جار ومجرور أو ظرف.

: يجب أن يكون المنعوت نكرة سواء كان جار ومجرور أو ظرف. النعت السببي : هذا النوع من أنواع النعت يوضح شيء محدد من خلال الأسماء المرتبطة بالمتبوع.

: هذا النوع من أنواع النعت يوضح شيء محدد من خلال الأسماء المرتبطة بالمتبوع. التوكيد : من أهم أنواع التوابع التي تأتي لتوكيد الكلام المكتوب في الجملة ويجب أن يكون هذا التوكيد تابع للمؤكد في الإعراب ومن أنواعه التوكيد اللفظي ويكون من خلال التكرار اللفظي أكثر من مرة في الجملة لتوكيدها سواء كان لفظها فعل أو اسم أو جملة.

: من أهم أنواع التوابع التي تأتي لتوكيد الكلام المكتوب في الجملة ويجب أن يكون هذا التوكيد تابع للمؤكد في الإعراب ومن أنواعه التوكيد اللفظي ويكون من خلال التكرار اللفظي أكثر من مرة في الجملة لتوكيدها سواء كان لفظها فعل أو اسم أو جملة. التوكيد المعنوي: هذا النوع من التوكيد يشمل ضمير غائب عائد على المؤكد ويشمل 6 ألفاظ: نفس عين كل جميع كلا كلتا.

ما هي حروف العطف واستعمالاتها

يتردد هذا التساؤل كثيرًا ما هي حروف العطف واستعمالاتها ويعتبر هذا النوع هو النوع الرابع من التوابع ويأتي في متوسط الجملة ويكون بينه وبين متبوعة حرف عطف حيث تنقسم حروف العطف في اللغة العربية إلى ثمانية حروف وكل حرف منهم له تخصص محدد في الجملة ويدل على معنى يساعد على تنظيم الكلمات لتوضيح المعنى وحروف العطف تتمثل في: الواو الفاء ثم أو لا بل لكن حتى وكل حرف منهما يدل على معنى محدد:

الواو : يشير إلى مشاركة المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم الخاص به.

: يشير إلى مشاركة المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم الخاص به. الفاء : له دور هائل في الترتيب مع التعقيب.

: له دور هائل في الترتيب مع التعقيب. أو : هذا الحرف من حروف العطف له معنيان أحدهما التخيير في الكلمة داخل الجملة والآخر يفيد الشك.

: هذا الحرف من حروف العطف له معنيان أحدهما التخيير في الكلمة داخل الجملة والآخر يفيد الشك. ثم : هذا الحرف يعمل على توضيح الترتيب إلى جانب التراخي داخل الجملة.

: هذا الحرف يعمل على توضيح الترتيب إلى جانب التراخي داخل الجملة. لا : دليل على إثبات الحكم للمعطوف إليه ونفيه عن المعطوف.

: دليل على إثبات الحكم للمعطوف إليه ونفيه عن المعطوف. بل : دليل على التغيير عن الحكم السابق.

: دليل على التغيير عن الحكم السابق. لكن : دليل على الاستدراك.

: دليل على الاستدراك. حتى: دليل على الغاية والهدف المقصود داخل الجملة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على ما هي حروف العطف من خلال موقع المواطن.

البدل بالتفصيل

يعتبر من أنواع التوابع وله تخصص محدد في الجملة ويطلق عليه المبدل منه ويكون تابع للإعراب وتتمثل أنواع البدل في:

بدل مطابق : يجب أن يكون متطابق مع المبدل منه في الدلالة ويحل محله في بعض الحالات.

: يجب أن يكون متطابق مع المبدل منه في الدلالة ويحل محله في بعض الحالات. بدل بعض من كل : هذا النوع من البدل يعتبر جزء مادي من المبدل منه.

: هذا النوع من البدل يعتبر جزء مادي من المبدل منه. بدل اشتمال: هو ما اشتمل عليه المبدل منه بالإضافة إلى مطابقته في النوع والعدد.

معلومات عامة عن حروف العلة

تصدر حروف العلة من الشفاه والحلق وهذا يساعد على نطقها.

حروف العلة لها أهمية كبرى حيث تعطي الحروف الساكنة قيمة في نطقها ويوجد الكثير من الكلمات التي لا يمكن نطقها بدون حروف العلة.

تأتي حروف العلة ساكنة أو متحركة فالمتحركة مثل: دعا والساكنة مثل: رئي ضي.

عدد حروف العلة

تتكون حروف العلة من ثلاثة أجزاء وهي: ا و ي واللغة العربية تشمل 28 حرف ولكن قسمها البعض إلى 29 حرف على الفصل بين حرف الألف والهمزة وجعل كل حرف فيهم مستقل عن الأخر حتى يصبح عدد الحروف 29 حرف بدلًا من 28 حرف.

تسمية حروف العلة بهذا الاسم

تم تسمية حروف العلة بهذا الاسم نسبًة إلى العلة والمرض الذي يتعرض له المريض وينتج عنه تقلب حال المريض وعدم استقراره على وضع واحد وأيضًا حروف العلة تجعل الفعل متغير وغير مستقر على شكل واحد ولكن يتعرض للكثير من المتغيرات وتتمثل في: الحذف أو القلب أو الإبدال.

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