ما هي عاصمة جزيرة مالطا

جزيرة مالطا من المناطق الغير منتشرة على ألسنة الناس، ولم يعرف عنها أحد معلومات كافية، لذلك يبحث الناس كثيرًا عن ما هي عاصمة جزيرة مالطا أو كما يقال عليها جمهورية مالطا.

جزيرة مالطا

هناك معلومات عامة عن هذه المنطقة لابد من معرفتها للتعرف على جميع الدول والمناطق التي توجد حولنا، وبالتالي فإنه جزيرة أو كما يقال عليها جمهورية مالطا هي عبارة عن دولة جزرية أي تشبه الجزيرة من حيث تكوينها وشكلها وموقعها، حيث أنها تقع في منتصف البحر المتوسط.

جزيرة مالطا هي عبارة عن دولة قائمة على مجموعة متنوعة من الجزر الصغيرة حيث تتكون مالطا من ثلاث جزر رئيسية ومأهولة وممتلئة بالسكان وهما: جزيرة مالطا، جزيرة جوزو، وجزيرة كومينو، وتعتبر جزيرة مالطا هي أكبر واحدة من هذه الجزر، من حيث المساحة، وهذا لأنها مساحتها كبيرة وواسعة، ومن حيث أيضًا عدد السكان والكثافة السكانية حيث تمتلئ بالسكان عن الجزر الأخرى.

أم جزيرة جوزو هي ثاني أكبر جزيرة بعد جزيرة مالطا من الجزر التي توجد هناك، وجزيرة كومينو هي ثالث أكبر جزيرة بعد جزيرة مالطا، وبعد جزيرة جوزو وتسمى جزيرة مالطا بشكل رسمي بين الدول وعلى نطاق ما حولها بجمهورية مالطا.

موقع ومساحة جزيرة مالطا

من ضمن المعلومات الهامة عن جمهورية مالطا والتي يجب معرفتها عنها هي الموقع والمساحة الخاصة بها، ويجب معرفتها بشكل محدد وصحيح لأنها تتعلق بموقع وأرقام ومساحات، وبالتالي فإنه تقع جمهورية مالطا بالتحديد في قارة أوروبا في وسط البحر الأبيض المتوسط.

أما بالنسبة للمساحة الخاصة بالجزيرة، فإنها تمتد على مساحة حوالي 316 كيلومتر مربع من الأرض، هذه المساحة تجعل جمهورية مالطا تقع في المرتبة 212 من قائمة دول العالم الأكبر حيث مساحة الأرض، ومن الجدير بالذكر أنه أصبحت جزيرة مالطا دولة أو جمهورية بمعنى أصح مستقلة وحرة تابعة لنفسها في عام 1964م.

وهذا تم بعد الحصول على سيادتها من خلال المملكة المتحدة، وأصبحت لا تتشارك جمهورية مالطا الحدود البرية مع أي دولة بأي شكل من الأشكال، ويعرف شعب جمهورية مالطا باسم المالطيين، ويبلغ عدد هذا الشعب الموجود في جمهورية مالطا حوالي 4.093.636 نسمة.

وهذا تبعًا لإحصائيات السكان في عام 2012، أما الكثافة السكانية فيها تقدر بحوالي 1.297 فرد واحد لكل كيلومتر مربع، أو 3.359 لكل ميل مربع، أما بالنسبة للعملة الخاصة بجمهورية مالطا هي اليورو مثلها مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي.

عاصمة جزيرة مالطا

ولأننا وجدنا السؤال المتكرر كثيرًا على الإنترنت هو ما هي عاصمة جزيرة مالطا وهذا لأنها من البلاد الغير منتشرة والغير ظاهرة على الساحة مثل باقي الدول الأوروبية السياحية والعلمية وغيره، فإنها غير معروفة من قبل العديد من الناس، ولذلك فإنه عاصمة مالطا هي مدينة فاليتا.

وتقع هذه المدينة والتي تعرف باسم فاليتا في أكبر جزيرة من الجزر التي تتكون منها جمهورية مالطا، والتي تعرف أيضًا باسم جزيرة مالطا، وتقع مدينة فاليتا في الجهة الشرقية من جزيرة مالطا، وتعتبر مدينة فاليتا عاصمة جمهورية مالطا مدينة ساحلية وهذا لأنها تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تحتل مدينة فاليتا أيضًا جزءًا كبيرًا من السواحل الشرقية لجزيرة مالطا هذا الأمر الذي جعلها مدينة ساحلية بحرية.

سكان مدينة فاليتا

وبعد معرفة أن مدينة فاليتا هي العاصمة الخاصة بجمهورية مالطا يجب معرفة معلومات عنها وعن سكانها، فبالرغم من إنها العاصمة إلا أنها ليست أكبر مدن الجمهورية من حيث عدد السكان، وهذا لأن أكبر مدينة في جمهورية مالطا من حيث عدد السكان هي مدينة بيركيركارا والتي تقع في وسط جزيرة مالطا.

حيث يبلغ عدد سكان أكبر مدينة في مالطا حوالي 22,319 نسمة حسب إحصائيات السكان التابعة لعام 2013م، أما مدينة فاليتا عاصمة جمهورية مالطا، فهي يتم تصنيفها في المرتبة الثالثة والعشرين من قائمة أكبر المدن الموجودة في جمهورية مالطا من حيث عدد السكان والكثافة السكانية.

حيث انه عدد سكان فاليتا تقريبًا لا يتجاوز سبعة آلاف نسمة، حيث يكون هذا العدد بالتحديد حوالي 6,675 نسمة فقط، وذلك حسب إحصائيات عام 2013م، يكون هذا العدد النسبة المئوية حوالي 1.5% تقريبًا من المجموع الكلي لسكان جمهورية مالطا، والذي يبلغ 446,547 نسمة حسب إحصائيات السكان لعام 2013م.

الحركة السياحة في جمهورية مالطا

وبعد ما معرفة إجابة سؤال ما هي عاصمة جزيرة مالطا والتعرف على مجموعة أخرى من المعلومات يجب معرفة أنماط وأشكال السياحة في هذه الجزيرة نظرًا لمكانها المتوسط للبحر والجزر السياحية، وبالتالي يذكر لنا موقع المواطن أنها تعتبر مكانًا رائعًا ومميز جدًا للسياحة.

وتعتبر ايضًا هي واجهة رائعة جدًا لأعداد كبيرة من السياح سنويًا على مستوى العالم، حيث تمتلك الجزيرة مجموعة متنوعة ومختلفة من المزارات السياحية فضلًا عن شواطئها الرائعة وخلجانها الجميلة ومناطق الغوص المتميزة المنتشرة بها.

بالإضافة إلى كاتدرائية القديس يوحنا التي يذهب لها آلاف السياح لزيارتها من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من الأماكن والفنادق والمطاعم التي تملكها.

شعب جمهورية مالطا

أما بالنسبة للشعب فإن معظم سكان جمهورية مالطا هم مسيحيون الجنسية وكاثوليك، بالإضافة إلى أنه هناك عدد ضئيل جدًا من الأديان الأخرى في البلاد ولكن الغالب على الشعب هم المسيحيون، حيث أنه هناك تأثير كبير من الكنيسة على سياسة الدولة الداخلية.

والدليل على ذلك أن هناك قوانين متعلقة بذلك صارمة يتم تحديدها على البلاد فمثلًا الإجهاض والطلاق ليست من الأشياء المحرمة دينيا فقط بل مرتكبيهم أيضًا يعرضوا أنفسهم للمسائل القانونية ودفع الغرامات، هذا فضلًا على أنه المذهب الكاثوليكي تم ذكره في دستور البلاد باعتباره دين رسمي للبلاد.

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