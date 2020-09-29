ما هي فوائد الخس

إذا قمت بالبحث عن ما هي فوائد الخس ستجد أن الخس له فوائد لا تعد فهو يقوم بتغذية وحماية كل جهاز من أجهزة الجسم حتى أنه يقوم بتغذية البشرة والشعر.

الخس والمعادن

الخس من الخضروات ذات القيمة العالية من الفيتامينات والمعادن كما أنه يحتوي على العديد من الألياف الخس من الخضروات الورقية الشتوية تزرع في فصل الشتاء وسيذكر لنا موقع المواطن انواع الخس والفيتامينات التي يحتوي عليها وما هي فوائده.

أنواع واشكال الخس

تتنوع أشكال الخس لتجد منها:

الخس ذات الورقة الخضراء العريضة ورأس كبير يتميز بطعمة المتميز الحلو.

الخس الذي تكون أوراقه متنوعة بين اللون الأحمر والأخضر.

الخس اليوناني ورقته طويلة وطعمه جميل يستخدم كثيراً في الأكلات اليونانية وخاصةً السلطة.

الخس الأبيض لون هذا الخس أبيض فاتح يستخدم هذا النوع من الخس في عمل العصائر.

ما هي فوائد الخس

قد تبحث عن ما هي فوائد الخس لتجد فوائد كثيرة لا تحصى ولا تعد ومن هذه الفوائد:

لتجد فوائد كثيرة لا تحصى ولا تعد ومن هذه الفوائد: يعتبر الخس من الخضروات الورقية التي تحتوي على مضادات أكسدة والتي تعزز من مناعة الجسم وتقاوم الأمراض مثل حمض الفوليك والكالسيوم فيتامين أ.

يوجد بالخس كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في إنقاص الوزن حيث تقوم بمليء المعدة وتفقدك الإحساس بالجوع كما أنها تعمل على منع الإمساك التي يتسبب فيه الرجيم.

وقد ثبتت الأبحاث العلمية التابعة لمنظمة USDA أن مائة جرام من الخس يحتوي على العناصر الغذائية الأتية:

يحتوي مائة جرام من الخس على خمسة عشر جرام من الدهون.

كما يحتوي مائة جرام من الخس على واحد وستة وثلاثون بالمائة من البروتين.

السعرات الحرارية الموجودة في مائة جرام من الخس هي خمسة عشر سعر حراري.

نسبة الكربوهيدرات في مائة جرام خس هي اثنان وتسعة وسبعون بالمائة جرام خس.

يحتوي على فيتامين k بنسبة مائة ستة وعشرون ميكروغرام.

ويحتوي مائة جرام من الخس على تسعة واثنان عشر ملغم من فيتامين سي.

ونسبة 7405 وحدة من فيتامين A لكل مائة جرام من الخس.

وفيتامين الفوليت بنسبة ثمانية وثلاثون ميكروغرام لكل مائة جرام من الخس.

كما يحتوي على عنصر الحديد بنسبة ستة وثمانون من مائة ملغم.

وكذلك عنصر الصوديوم بنسبة ثمانية وعشرون ملغم لكل مائة جرام من الخس.

مميزات وفوائد الخس

فقدان الوزن

إذا رغب الشخص في فقدان الوزن الزائد وخسارة الدهون فعلية بتناول الخس فهو لا يحتوي على أي سعرات حرارية فكل مائة جرام من الخس يحتوي على خمسة عشر سعر حراري.

كما أن يحتوي على دهون صحية نسبة بسيطة جداً 0.15 غم.

كما أن الخس مليء بالألياف التي تساعد في خسارة الوزن حتى أنك لا تحس بالجوع وتفقد إحساسك عن الطعام.

حماية القلب

يساهم الخس بشكل كبير في حماية القلب حيث أن نسبة الألياف العالية التي يحتويها تساعد في التقليل من الدهون الضارة بالجسم أو ما يعرف (الكوليسترول) وبالتالي عد تعرض الشخص الذي يتناوله من لأمراض القلب.

كما يحتوي الخس على نوعين من الأوميجا هما 3و6 اللذان يساعدان بدور أساسي في حماية القلب وحمايته من تصلب الشرايين.

تناول الخس بصفة دورية يزود الجسم بفيتامين سي وفيتامين البيتا كاروتين فهما مصدر المواد المؤكسدة اللذان يحمي الجسم من حدوث أي التهابات مثل التهاب العظام والمفاصل.

تقوية الجهاز الهضمي

الخس يساعد الجهاز الهضمي في أداء مهامه بطريقة سليمة نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الخس تساعد في سهولة هضمه للطعام.

كما أن الخس يعمل على طرد الأملاح من الجسم لأن به نسبة ماء عالية تعمل على إدارة البول.

تحسين النوم

تناول الخس يساعد على الاسترخاء والنوم حيث يحتوي على مادة لاكتيريوم التي تعمل على تعزيز النوم ومنع الأرق.

كما أن الخس يجعل درجة حموضة الجسم ودرجة قلويته في توازن.

مما يساعد على طرد السموم من الجسم.

يمكن لمريض السكر أن يعتمد اعتماد كلي على تناول الخس لأنه لا يحتوي على نسبة سكر بالإضافة إلى قله وجود الكربوهيدرات فيه.

تحسين مناعة الجسم

نظراً لاحتواء الخس على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهي تساعد بدورها في تحسين مناعة الجسم لمقاومة الأمراض.

وعلى اعتبار أن الخس يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم وحماية الجهاز الهضمي من الإمساك ومنع الانتفاخات.

وكما يحتوي الخس على فيتامين سي فهو يساعد في حماية الجسم من نزلات البرد الحادة وتعزيز المناعة.

حماية الجسم من السرطانات

بما أن الخس يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات هذه الفيتامينات تقوم بحماية الجسم من السرطانات ومنع تلف الخلايا التي إذا تلفت تؤدي إلى حدوث السرطان.

فقد ثبت علميًا أن مادة الكلوروفيل الخضراء لها دور أساسي في الوقاية من الأمراض السرطانية مثل سرطان الرئة وسرطان الرحم.

فمضادات الأكسدة وفيتامين سي وa يساعدان في الوقاية من انتشار السرطان فتناول كمية وفيرة من الخس يساعد على محاربته.

تقوية العظام

يحتوي الخس على فيتامين k الذي يساعد بدوره في حماية العظام من الهشاشة والإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض الروماتزم وغيرها من أمراض العظام.

وفيتامين k يساعد في عدم تكوين الجلطات وتخثر الدم الذي يؤدي إلى الكدمات.

كما أن الخس به نسبة من الكالسيوم التي تساعد في تقوية العظام.

كما أن الخس يساعد في حماية العين والإصابة بأمراض سماكة القرنية والضمور البقعي والزرق ومرض إعتام عدسة العين.

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