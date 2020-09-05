ما يحتاجه الاتحاد لتفادي الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي ضد النصر، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حسابات بقاء الاتحاد في دوري المحترفين

ولا يخدم التعادل مصالح العميد، في المنافسة على البقاء في دوري المحترفين، حيث يحتل العميد المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة وهو نفس رصيد النقاط لأندية الفيحاء والتعاون وضمك.

ويحتاج العميد لـ الآتي وذلك من أجل تفادي الهبوط وهو” الفوز على العدالة، أو تعادل العميد مع العدالة مع سقوط الفيحاء والتعاون وتعادل ضمك”.

ولكن خسارة العميد من العدالة تعني هبوطه وذلك في حال أيضًا تعادل التعاون مع الفيحاء، وتعادل ضمك أمام الفتح”.

وسيواجه العميد في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري المحترفين، فريق العدالة يوم الأربعاء المقبل.

العدالة هبط رسميًا

وكان نادي العدالة هبط رسميًا لـ دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد تعادله في الجولة الثامنة والعشرين مع فريق الرائد في الفترة الأخيرة.

يذكر أن اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني كان أحرز هدف التعادل لفريق الاتحاد في شباك نادي النصر من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

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