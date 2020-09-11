ما ينتظر محمد الشلهوب في الهلال بعد اعتزاله ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عما ينتظر محمد الشلهوب نجم الهلال المُعتزل داخل النادي، بالمرحلة المقبلة.

وتحدث ابن نافل لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “الشلهوب قائد مميز، وكان دائمًا يُخرج زملاءه من الأجواء السلبية، وذلك من أجل التركيز في المباريات المهمة والبطولات”.

وتابع رئيس الهلال: “مكان الشلهوب محجوز داخل الهلال للعمل في الجانب الإداري”.

محمد الشلهوب يُودع جماهير الهلال

ونشر الشلهوب فيديو عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس قائلًا عنه: ” أحبكم كثيرًا إلى اللقاء”، كما وضع علامة قلب زرقاء بجانب كلماته مما يعني أنه سيرحل عن الهلال وسيعتزل كرة القدم رسميًا.

وكان محمد الشلهوب تُوج مع الهلال أول أمس الأربعاء بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخ أزرق العاصمة، وذلك بعد نهاية مباراة الشباب بالجولة الثلاثين.

الهلال بطل الدوري للمرة الـ16

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الزعيم بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.







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