مبادرات إبداعية شبابية سعودية – إماراتية احتفالًا باليوم الوطني السعودي

المواطن- محمد داوود- جدة

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، شما بنت سهيل المزروعي، تخصيص برامج ومبادرات شبابية للاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وقالت المزروعي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: ‏السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي.. دعوة لكل الشباب السعودي والإماراتي للانضمام لفريق إبداعي سيعمل على مبادرات شبابية مشتركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

كما أرفقت وزيرة الإماراتية مع تغريدتها رابط التسجيل للانضمام لهذه المبادرات هنا.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، سابقًا إطلاق هوية اليوم الوطني، بعنوان همة حتى القمة.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني التسعين عبر الرابط هنا.







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