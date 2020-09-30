مباراة النصر والأهلي تشهد أول تواجد لتقنية الـVAR

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة النصر والأهلي التي ستنطلق، بعد قليل، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا؛ تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.

مباراة النصر والأهلي تشهد تواجد الـVAR

وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن مباراة النصر والأهلي ستشهد تطبيق تقنية الـVAR للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو الـVAR خلال منافسات الدور ربع النهائي بعد زيادة الأخطاء التحكيمية خلال المباريات الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل المباراة

وكشف المديران الفنيان روي فيتوريا وفلادان ميلويفيتش عن تشكيلة مباراة النصر والأهلي اليوم، حيث دفع كل منهما بالقوة الضاربة أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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