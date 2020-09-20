الهلال يقهر الظروف ويعبر رسميًا لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني من المباراة

وفي الشوط الثاني حاول هتان باهبري على فترات إحراز الهدف الأول للزعيم، ولكن دون جدوى، ليظل التعادل السلبي سيد الموقف.

وانتهت مباراة الهلال ضد شاهر خودرو الإيراني بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد الزعيم 11 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد شاهر خودرو نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، مع النصر والأهلي.

وجاء تشكيل الأزرق للمباراة مكونًا من: “عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، مدالله العليان، أمير كردي، جانج هيون سو، ناصر الدوسري، منصور البيشي، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الكنيدري، أندري كاريلو”.

بينما تواجد بالقائمة الاحتياطية للزعيم كل من: “عبدالله البيشي، أحمد الجبيع، تركي المطيري”.