مبتعث في أمريكا: الملحقية تكفلت بعلاجي دون سؤالي عن مذهبي

المواطن - الرياض

كشف مبتعث سعودي في أمريكا أن ملحقية المملكة تكفلت بمصروفات علاجه ورعايته الصحية حتى تماثل للشفاء دون أن تسأله عن مذهبه .

وقال المبتعث محمد الصالح في تصريحات إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إنه يُعالج هناك قرابة العام لوجود شك في طبيعة مرضه إلى أن تم تشخيصه وعلاجه، مشددًا على أن أعداء المملكة يحاولون سرقة ولاء الشيعة لعمل فجوة، حيث إن هناك شخصية إرهـابية لبنانية ذكرت وكذبت أن الشيعة في المنطقة الشرقية مضطهدون ومسلوبة حقوقهم.

وتابع الصالح أن الشباب الشيعي في المملكة أصبح واعيًا بأهمية دوره من أي وقت مضى في الحفاظ على الوطن مع كافة رجاله ونسائه، مؤكدًا أن المملكة دولة غنية بقيادتها التي تُخرج ما في باطن الأرض وتستثمره وتحوله كخدمات أساسية للمواطن وهذا غير ملموس في بلدان أخرى.

كما وجه الشكر لسفارة المملكة لدى أمريكا متمثلة في الأميرة ريما بنت بندر وجميع منسوبي السفارة والملحقية، على ما قدموه له من خدمات دون أن يدفع دولارًا واحدًا.







شارك الخبر