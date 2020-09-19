متجر الارنب الصيني للاندرويد

يعتبر متجر الارنب الصيني للاندرويد من أهم البرامج التي يمكنك الاعتماد عليها في تحميل العديد من التطبيقات الهامة والألعاب الشيقة بالنسبة للمستخدمين بشكل مجاني ورائع عبر المتجر وبكل سهولة ويسر.

متجر الارنب الصيني للاندرويد

برنامج الأرنب الصيني هو أحد البرامج التي تم ابتكارها لتساعد على توفير العديد من المميزات لجهاز الأيفون أو الجوالات التي تعمل وفق نظام اندرويد فهو أحد البرامج التي توفر معدل أعلى من التطبيقات بالإضافة إلى الألعاب.

ومن الجدير بالذكر ان شركة أبل توفر متجر رسمي لها وهو آب ستور الذي يتوفر به العديد من مميزات التحميل إلا أنه قد يقوم بفرض بعض القيود على تحميل وتشغيل التطبيقات والألعاب ولذلك قد يتجه البعض إلى تحميل برنامج الأرنب الصيني لما يوفره من تطبيقات وبرامج مجانية ولا يوجد عليها أي قيود من ناحية الاستخدام.

وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة تحميل متجر الارنب الصيني للاندرويد أخر إصدار 2020 بالإضافة إلى أهم مميزات المتجر وللتعرف على كل ذلك يمكنك متابعة السطور التالية.

طريقة تحميل متجر الأرنب الصيني لنظام أندرويد

متجر الأرنب الصيني للاندرويد من أفضل البرامج التي يمكنك تحميلها والاستفادة بخدماتها على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد بكل سهولة عن طريق الاستعانة بعدة خطوات بسيطة سنوضحها لكم من خلال الآتي:

لكي تقوم بتحميل برنامج الأرنب الصيني يجب عليك التوجه إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

ثم اتجه إلى زر تحميل البرنامج وبعد الضغط على هذا الزر فسيتم تحميل البرنامج.

بعدها سوف تضغط على زر تثبيت وسيتم تثبيت البرنامج على الجهاز اللوحي الخاص بك.

بعد التحميل قم بتشغيل البرنامج على الهاتف وتمتع بمزاياه.

مميزات تطبيق الأرنب الصيني

توجد العديد من المميزات الهامة التي ينفرد بها متجر الأرنب الصيني للاندرويد عن غيره من البرامج الأخرى ومنها ما يلي:

العديد من المستخدمين يقدمون على تحميل برنامج الأرنب الصيني لأنه يتيح العديد من التطبيقات والألعاب بطريقة مجانية.

يتيح لك المتجر الصيني العديد من نسخ التطبيقات المعدلة بشكل مجاني.

لا يجعلك هذا تؤدي إلى كسر حماية الهاتف الخاص من خلال عمل روت لكي تستعمل المتجر وتحمل التطبيقات بشكل بسيط.

يدعم المتجر العديد من أنظمة التشغيل المختلفة مثل الأندرويد وأي أو إس إضافة إلى الويندوز وغيرها.

يتواجد التطبيق باللغة الإنجليزية لكي لا يكون مقيد الاستخدام ويتم استعماله من المستخدمين بكثرة حول العالم.

يتواجد به أداة تنظيف ذاكرة الهاتف من الملفات المؤقتة التي تقلل من مساحة الهاتف.

يوجد بالهاتف العديد من الخيارات التي تمنحه الكثير من السهولة عند الاستخدام.

يقوم بالتحديث بشكل تلقائي لكل التطبيقات والألعاب المتاحة من خلاله وذلك بطريقة مجانية لكي يساعدك في تجربة أفضل للتطبيقات.

يساعدك التطبيق على توفير إشعارات أو تنبيهات لوجود تحديثات جديدة للتطبيقات التي قمت بتحميلها مسبقًا على الجهاز.

مشاكل قد تواجهك عند استخدام الأرنب الصيني

بالرغم من المميزات التي يتمتع بها برنامج الأرنب الصيني إلا أن هناك العديد من المشاكل التي قد تواجه المستخدم أثناء التحميل أو التشغيل للبرنامج ومن بينها ما يلي:

يمكن أن تظهر لك رسالة يتعذر تحميل تطبيق الأرنب الصيني في هذا الوقت عندما تقوم بالنقر على زر التحميل من خلال الموقع ولذلك يجب عليك إعادة تعيين الإعدادات على الجهاز الخاص بك.

يمكن أن يحدث عدم تثبيت بعض التطبيقات من خلال المتجر الصيني ويحدث ذلك عند خفض الخوادم ولحل هذه المشكلة يجب عليك مسح الذاكرة المؤقتة للبرنامج ثم تشغيله ثانية.

قد تواجهك أيضًا مشكلة عدم عمل التطبيق على جهاز الأيفون الخاص بك ولذلك جب عليك توثيق التطبيق على جهاز الأيفون الخاص بك من خلال الإعدادات المتواجدة على الجهاز.

أهم التطبيقات المجانية على متجر الأرنب الصيني

توجد العديد من التطبيقات المتاحة على متجر الأرنب الصيني للاندرويد والتي يمكنك تحميلها بسهولة وبشكل مجاني من خلال المتجر ومنها ما يلي:

تطبيق تويتر بلاس وهو من المتاجر التي تساعدك بالاحتفاء بالصور المتحركة على الهاتف الخاص بك ومشاركتها بشكل مباشر.

كما يوفر أيضًا تطبيق يوتيوب بلاس الذي يتواجد على متجر بلاي بشكل مدفوع وهو أحد البرامج التي تتيح لك تحميل مقاطع الفيديو بشكل مجاني وبجودة رائعة.

يمكنك أيضًا تحميل برنامج انستقرام بلاس الذي يتيح لك الاحتفاظ بمقاطع الفيديو المختلفة على هاتفك إضافة إلى الاحتفاظ بالصور على الهاتف.

الفرق بين برنامج Tutu App عن الجوجل بلاي أو اب ستور

هناك العديد من الفروقات الهامة بين متجر الارنب الصيني للاندرويد ومتجر بلاي ومتجر آب ستور التي جعلت برنامج الأرنب الصيني مميز بعدة أشياء لا تجدها في المتاجر الأخرى وعلى أساس ذلك سنوضح لكم الفرق بين هذه المتاجر فيما يلي:

يتواجد به خاصية منع الإعلانات المزعجة التي لا يمكن الحصول عليها إن كنت تتعامل مع متجر بلاي.

لا يوجد به قوانين كثيرة قد تعيق من استخدامه كما يتواجد في متجر آب ستور.

يتيح لك البرامج المدفوعة التي تتواجد على متجر بلاي واب ستور بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية.

يتيح لك البرامج والتطبيقات بشكل منظم ورائع يسهل من استخدامه.

يوجد به العديد من آراء المستخدمين حول التطبيقات إضافة إلى العديد من المعلومات الهامة عن التطبيق الذي تريد تحميله.

يتميز بالعديد من التحديثات بشكل دوري لكي يتيح للمستخدمين تجربة أفضل عبر المتجر تسهل من تحميل التطبيقات واستخدامها بطريقة بسيطة.

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