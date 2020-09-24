متحدث التجارة يوضح كيف تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين كيف تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر.

وقال إنه يحق لكل متسوق رفع بلاغ على التخفيضات الوهمية في المحلات والمتاجر الإلكترونية.

فيديو | متحدث وزارة التجارة يوضح نظامية التخفيضات من عدمها في المحلات والمتاجر#الإخبارية pic.twitter.com/e8FLWshQyG — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 24, 2020

وكان متحدث التجارة قد أعاد التأكيد في وقت سابق، على أهمية التقيد بقواعد نظام التجارة الإلكترونية عند بث الإعلانات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إنه من أجل حماية المستهلك من التضليل يجب على كل من يُعلن من أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل “سناب شات، تويتر، فيسبوك، إنستجرام، وغيرها “، أن يوضح أنه ” إعلان تجاري”.

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