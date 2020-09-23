متى استخدم حبوب منع الحمل بعد الدوره

دائمًا يتساءل العديد من النساء عن متى استخدام حبوب منع الحمل بعد الدوره الشهرية حيث أنه من الممكن أن يتم البدء في تناولها بعد وصفها من قبل الطبيب المعالج وفي أي يوم من أيام الأسبوع ولكن ع حسب نوعها.

متى استخدام حبوب منع الحمل بعد الدوره الشهرية

يوجد نوعان من حبوب منع الحمل وهم كالتالي:

الحبوب التي تحتوي على هرموني الاستروجين والبروجستين معًا: هذه الأنواع من الحبوب منتشرة كثيرًا عندما تبدأ المرأة في تناولها في خلال خمسة أيام من بعد بداية الدورة الشهرية فهي سوف توفر لها حماية جيدة من الحمل فورًا.

ولكن لو بدأت في وقت آخر ويجب عليها أن تمتنع عن الجماع لمدة أسبوع كي تضمن فعالية هذه الحبوب أو تقوم باستخدام طريقة أخرى معها مثل الواقي الذكري.

الحبوب التي تحتوي على هرمون البروجستين: هذا النوع من الحبوب يقوم بالحماية من الحمل بعد أن يتم تناوله بحوالي 48 ساعة يومين تقريبًا، ولو تم الجماع في أول يومين من الأفضل أن يتم استخدام الواقي الذكري.

ومن الأفضل أيضًا أن تتناول المرأة هذه الحبوب في نفس الوقت كل يوم حيث فاعليتها تقل بعد مرور ثلاث ساعات أو أكثر بعد الوقت المعتاد.

ولا يوجد أي داعي لانتظار اليوم الأول للدورة الشهرية لكي يتم البدء في تناول حبوب منع الحمل ولكن من الممكن أن تقوم المرأة بتناولها عندما تشاء ولكن سوف تنتظر 7 أيام فقط لكي تصبح هذه الحبوب فعال.

ما هي العلاقة بين الدورة الشهرية وفاعلية حبوب منع الحمل

الدورة الشهرية تحدث كل حوالي 28 يوم ويتم تقسيمها كالتالي:

من اليوم الأول حتى اليوم السابع: هذه الفترة هي بداية النزيف الذي يستمر من أربعة أيام حتى ثمانية أيام تقريبًا وفى هذا الوقت تكون قد انخفضت مستويات هرمون الاستروجين.

في اليوم الثامن: يكون النزيف قد توقف ويبدأ يزداد بعد ذلك هرمون الاستروجين لكي يساعد المبيض في نضج البويضة حتى يتم إطلاقها وتصبح بطانة الرحم سميكة أكثر من قبل.

من اليوم الحادي عشر حتى اليوم الثالث عشر: تكون قد وصلت مستويات هرمون الاستروجين إلى ذروتها ويكون قد زاد أيضًا هرمون اللوتين الذي سوف يتسبب في إطلاق البويضة.

في اليوم الرابع عشر: هذا اليوم هو يوم الإباضة لأن البويضة تنطلق من المبيض وتصل إلى قناة فالوب والرحم وتظل من 12 إلى 24 ساعة هناك وفي حالة لو كانت الحيوانات المنوية موجودة في الرحم في هذا الوقت فسوف يتم تخصيب البويضة ومن الممكن أن تعيش الحيوانات المنوية من ثلاثة إلى خمسة أيام في الجسم.

يوم 15 حتى 24: ستنتقل سواء كانت مخصبة أو غير مخصبة إلى الرحم وينتج الجسم في ذلك الوقت هرمون البروجستيرون حتى تزيد بطانة سماكة بطانة الرحم لكي يتم خلق وسط مناسب حتى تزرع البويضة في داخله.

من اليوم 24 حتى يوم 28: في حالة لو كانت البويضة غير مخصبة ستنهار وتبدأ تنخفض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون مما يتسبب فيه تخلص الجسم من بطانة الرحم وتبدأ الدورة الشهرية التالية.

ومن الممكن أن تبدأ المرأة في تناول هذه الحبوب أثناء الدورة الشهرية لكن من الممكن أن تستغرق حبوب منع الحمل أكثر من يوم لكي تؤسس دورة هرمون ثابتة وتعمل على منع الحمل بصورة آمنة وفعالة.

ولو تم تناول هذه الحبوب في منتصف الدورة أي في يوم 14 الذي يعتبر يوم الإباضة فسوف تكون المرأة معرضة للحمل لذا يجب أن يتم الحذر في يوم بدء تناول حبوب منع الحمل.

وفي العادة يجب أن يتم الانتظار لمدة أسبوع تقريبًا كي تعطي هذه الحبوب فاعليتها بطريقة جيدة.

الأعراض الجانبية لحبوب منع الحمل

بعد أن تعرفنا على متى استخدم حبوب منع الحمل بعد الدوره الشهرية من خلال موقع المواطن فيجب أيضًا أن نتعرف على الأعراض الجانبية لحبوب منع الحمل، فحبوب منع الحمل مثل غيرها من الكثير من الأدوية التي من الممكن أن تؤدي إلى العديد من الأعراض الجانبية التي في العادة تختفي في ثلاثة أشهر تقريبًا من استخدامها.

كما أن هذه الأعراض تختلف باختلاف الشخص وبعض النساء قد يظهر عليهم أعراض لا تظهر على غيرهم من النساء الأخريات وهذه الأعراض كالتالي:

أن تشعر المرأة بتقلب في المزاج.

وجود آلام في منطقة الثديين.

ظهور كمية الدم بين فترات الحيض شعور المرأة بالغثيان.

أن تلاحظ المرأة تغيرات في الإفرازات المهبلية.

أن تصاب المرأة بآلام في منطقة الرأس.

استخدامات أخرى لحبوب منع الحمل

بعد أن تحدثنا عن متى استخدم حبوب منع الحمل بعدالدوره الشهرية والأعراض الجانبية لحبوب منع الحمل فيجب أيضًا أن نتحدث عن استخدامات أخرى لحبوب منع الحمل حيث توجد العديد من الاستخدامات لحبوب منع الحمل بجانب منع الحمل.

كما تعتبر حبوب منع الحمل من الأدوية التي يتم البحث عنها كثيرًا لأنها تستخدم في علاج الكثير من الحالات الصحية، فوائد حبوب منع الحمل قد فاقت المخاطر التي من الممكن أن تنتج عن استخدامها.

وسوف يقوم موقعنا بتوضيح أبرز المشاكل التي من الممكن أن يتم استخدام حبوب منع الحمل في علاجها حيث يتم استخدامها في علاج الكثير من المشاكل مثل مايلي:

علاج متلازمة تكيس المبايض.

علاج انقطاع الدورة الشهرية.

علاج الانتباذ البطاني الرحمي.

علاج المتلازمة السابقة للحيض.

علاج حب الشباب.

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