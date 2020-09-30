متى يبان الحمل في التحليل المنزلي

يطمح الكثير من السيدات وأزواجهم في سماع خبر الحمل وهذا ما يجلهم يسألون متى يبان الحمل في التحليل المنزلي للكشف عن وجود إيجابية للحمل من خلال هذا التحليل الذي عمل من خلال البول.

ما هو اختبار الحمل المنزلي

وضح موقع المواطن تعريفًا لاختبار الحمل المنزلي قبل أن يجب عن سؤال متى يبان الحمل في التحليل المنزلي لأن على السيدة فهم واستوعاب آلية عمل اختبار الحمل.

حيث أن تحليل الحمل المنزلي مصمم من أجل قياس هرمون الحمل الذي يوجد في الدم بمجرد حدوث التخصيب والانغراس والذي يسمى موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية والذي يظهر في البول الصباحي.

وهذا ما جعل جميع السيدات يحبذون القيام باختبار الحمل المنزلي بشكل مبدأ لحين التأكد من حدوث حمل بالسونار أو بالتحليل الدموي الذي يتطلب تأخر موعد الدورة الشهرية لمدة لعشرة أيام وعدم نزولها.

يتميز هذا التحليل بتوافره في جميع الصيدليات ورخص ثمنه فهو لا يحتاج إلى وصف استخدامه من قبل الطبيب بالإضافة إلى سهولة التعامل معه وسلامة نتائجه إذا تم استخدامه بشكل صحيح.

ما هو الوقت المناسب لإجراء تحليل الحمل

يطرح السيدات سؤال متى يبان الحمل في التحليل المنزلي من أجل تحري الدقة في اختيار الوقت الذي سيظهر به الحمل في التحليل المنزلي البولي حيث أن هرمون الحمل ينتشر في الدم عقب تلقيح البويضة ولكن الاختبار لا يستطيع أن يشعر به إلا بعد غياب الدورة الشهرية عن موعدها المنتظم بحوالي سبع أيام.

وهذا يرجع إلى أن المشيمة التي يكبر وينمو بداخلها الجنين هي من تطلق هذا الهرمون بمجرد انغراس البويضة في الرحم وبمرور الوقت تزداد نسبة هذا الهرمون في الدم للدرجة التي يستطيع التحليل أن يقرأها ويظهر نتيجتها بإيجابية الحمل.

ما الهدف وراء انتظار غياب الدورة الشهرية لتأكد الحمل

إن السيدات التي تطرح سؤال متى يبان الحمل في التحليل المنزلي وتجد أن إجابته عقب مرور موعد الدورة وعدم مجيئها بسبعة أيام فإنها تستبعد المدة وهذا لأنها تتلهف على سماع خبر الحمل.

وتجد أن إجابته عقب مرور موعد الدورة وعدم مجيئها بسبعة أيام فإنها تستبعد المدة وهذا لأنها تتلهف على سماع خبر الحمل. ولكن الأطباء ينصحون بهذا الموعد لأن في حالة القيام بهذا التحليل قبل غياب موعد الدورة الشهرية فإنه لم يظهر نتائج سليمة بسبب عدم التأكد من موعد الإباضة.

وبالتالي فإن من الممكن أن يحدث خطأ في نتيجة التحليل فمن الممكن أن يظهر النتيجة سلبية والحمل موجود بالفعل ولكن هرمون الحمل لم يكن بالقوة التي يتطلبها التحليل لكي يشعر بها ويظهر كنتيجة إيجابية لحدوث الحمل.

كيفية القيام بتحليل الحمل المنزلي

يتم الذهاب إلى الصيدلية لطلب شراء تحليل حمل بولي.

ثم نبدأ في الاطلاع على التعليمات التي تكتب وتدون على الغلاف الخارجي لعبوة التحليل واتباع طريقة الاستخدام والتي تكون معبر عنها عن طريق الرسوم.

ثم نبدأ في فتح العبوة وإخراج جهاز التحليل وهو عبارة عن شريط بلاستيكي به شاشة صغيرة وثقب دائري لابد من وضعة على منضدة مستوية وقطارة.

ثم نحضر كوب بلاستيكي ونضع به القليل من البول الصباحي لأن هرمون الحمل يكون ظاهر بشكل كبير في أول بول في الصباح وقبل تناول أي مشروبات أو أطعمة أي على الريق.

ثم يتم سحب عينة بول من الكوب باستخدام القطارة ثم التنقيط في الثقب إلى أن يبدأ الظهور لحظ أحمر سميك يملئ الشاشة بالكامل ثم يبدأ في التراجع وبعدها تظهر النتيجة.

وهنا يتم التعرف على نتيجة حدوث الحمل إذا كانت النتيجة عبارة عن خط واحد أحمر فهذا يبين أن الحمل لم يحدث أي البويضة لم تخص وبعد بضع أيام سوف تأتي الدورة الشهرية.

وإذا كانت النتيجة عبارة عن خطين لونهما احمر ظاهرين بوضوح فهذا دليل على أن الحمل حدث والنتيجة إيجابية ولابد من بدء المتابعة مع الطبيب من أجل قضاء فترة حمل سليمة.

أحيانًا تظهر نتيجة الحمل خط أحمر واضح وبجانبه خط أحمر باهت فهنا يجب على السيدة الانتظار ليومين ثم إعادة التحليل لأن ربما يكون هرمون الحمل ضعيف فلابد من الانتظار حتى يزيد الهرمون ويظهر الحمل بوضوح.

نوع آخر من تحليل الحمل بدون قطارة

يوجد نوع آخر من تحليل الحمل ولكن السيدات اللائي استخدموه أقروا بأنه لم يظهر النتائج بدقة مثل اختبار الحمل الذي يرفق معه قطارة وشريط بلاستيكي.

فهذا النوع من الاختبارات عبارة عن قطعة ورقية رفيعة مصنوعة بشكل طبي بها حساس كيميائي بمجرد توجيه للبول الذي يحمل هرمون الحمل فإنه يظهر إيجابية التحليل عن طريق ظهور خطين لونهما أحمر لذلك يجب على السيدة أن تغمس الورقة في كوب البول.

ولكن في أغلب الأوقات لم يظهر هذا التحليل ايجابية الحمل بالرغم من حدوثه وهذا يرجع إلى أنه تحليل آليته ضعيفة.

ما معنى النتائج الإيجابية الخاطئة

بعض السيدات عند قيامهم بتحليل الحمل المنزلي تظهر النتيجة ايجابية الحمل ولكن بعد التوجه للطبيب فإنه يخبرهم بالآتي:

يخبر الطبيب السيدة التي قامت بالتحليل واثبت ايجابية الحمل أن حملها لم يحدث ولم تستطيع البويضة المخصبة أن تلتصق ببطانة الرحم لتكوين الجنين والمشيمية وهذا يطلق عليه حمل كيميائي.

عند حدوث الحمل خارج الرحم فإن التحليل المنزلي يظهر نتيجة إيجابية ولكن بمتابعة الطبيب للحمل يثبت السونار والتحليل الدموية بأن الحمل لا يحدث بداخل الرحم بسبب انغراس البويضة في قناة فالوب أو خارج جدار الرحم.

إذا قامت السيدة بعمل تحليل الحمل بعد تعرضها لإجهاض لم يتعدى عليه سوى بضعة أيام فإن السيدة تتفاجئي بأن نتيجة الاختبار إيجابية وهذا يرجع إلى تواجه هرمون الحمل في الدم لمدة ستة أسابيع حتى بعد الإجهاض.

ما معنى نتائج سلبية خاطئة

قد تتعرض بعض السيدات إلى أن التحليل المنزلي الذي تقوم به يعطيها نتيجة سلبية وبعدها تشعر بأعراض حمل وعند القيام بالفحص تجد أن الحمل بالفعل قد تم وهذا يكون سببه الآتي:

عدم الانتظار للوقت المناسب الذي يكون هرمون الحمل منتشر بكثرة في الدم وبالتالي تم القيام بالتحليل قبل هذا الموعد فاظهر أن النتيجة سلبية فتعتقد السيدة أنها ليست حامل.

عند إجراء التحليل لم تنتظر السيدة إلى الوقت الذي ينتهي فيه الاختبار من قياس الهرمون فتتسرع وتحكم بان النتيجة سلبية.

عدم اتباع الإجراءات الصحيحة لاستخدام التحليل مثل استخدام عينة بول ليست صباحية أو مخففة بالماء.

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