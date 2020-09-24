متى يصبح الشتاء في أقصى حالاته؟

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق أن الشمس تجاوزت خط الاستواء اليوم الخميس باتجاه مدار الجدي.

وأضاف الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الرحلة تستمر 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).

وتابع أن العامة تقول “لا برد إلا بعد الانصراف” أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار تقرير الأرصاد بشأن الطقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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