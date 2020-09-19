متى يظهر كيس الحمل

تبحث الكثير من السيدات على الإنترنت على إجابة سؤال متى يظهر كيس الحمل في السونار، فإن ظهوره في الرحم يحدث أولًا ومن ثم يبدأ الطبيب بعد ذلك إمكانية رؤية الكيس من خلال الأشعة.

الحمل

حدوث الحمل هو الخبر السار التي تنتظر سماعه كل امرأة متزوجة هي زوجها، فإن حلم جميع الفتيات هو تحقيق الأمومة ورؤية طفلها الرضيع، وبالتالي فإن حدوث الحمل هو مرحلة تبدأ بالتزاوج، ومن بعدها تدخل المرأة في فترة الحمل ومن ثم الولادة ومن تربية ورضاعة الطفل بل هي فترة ممتدة وطويلة جدًا.

يبدأ الحمل الصحيح عندما يتم تلقيح البويضة مع الحيوانات المنوية في قناة فالوب، ومن ثم بعد التخصيب يتم ذهاب البويضة الملقحة إلى الرحم، وعند التصاقها بشكل صحيح وسليم في جدار الرحم يبدأ الحمل من هنا، حيث تشعر المرأة ببعض الأعراض التي تشير إلى حدوث التلقيح والانغراس.

بعد انغراس البويضة تلاحظ المرأة غياب الدورة الشهرية، وهي من أهم وأول علامات الحمل المبكرة، ومن حينها تبدأ المرأة رحلة اختبار الحمل عن طريق أكثر من وسيلة منها اختبار فحص البول من خلال الاختبار التي يباع في الصيدلية، أو تحليل فحص الدم في المعامل أو من خلال كشف الطبيب.

كيس الحمل

يبدأ الجنين في التكون والنمو داخل ما يعرف بكيس الحمل، فهو عبارة عن المكان التي يتواجد فيه الجنين داخل الرحم، بالإضافة إلى أنه يبدأ في التكوين والظهور قبل ظهور الجنين نفسه ووضوحه في السونار، حيث يمكن أن يرى الطبيب كيس الحمل في السونار قبل ظهور الجنين بحوالي 10 أيام.

من خلال كيس الحمل يستطيع الطبيب أن يسمع دقات قلب الجنين، وبالتالي فله دور هام جدًا في الكشف الدوري على نمو الجنين بشكل طبيعي واستمرار النبض، ومن الجدير بالذكر أن كيس الحمل يتكون من ثلاث طبقات فقط، وهما:

الطبقة الأولى : وتسمى العلوية أو “الأديم الظاهر” والتي تعمل على تكوين الطبقة الخارجية لجلد الجنين والأجهزة العصبية المركزية والطرفية، والعينين والأذن الداخلية.

: وتسمى العلوية أو “الأديم الظاهر” والتي تعمل على تكوين الطبقة الخارجية لجلد الجنين والأجهزة العصبية المركزية والطرفية، والعينين والأذن الداخلية. الطبقة الثانية : وتسمى “الأديم المتوسط” وفيها يتكون قلب الطفل ونظام الدورة الدموية البدائي أو الأولي له، وتكوين عظام الطفل والأربطة والكلى وبداية الجهاز التناسلي.

: وتسمى “الأديم المتوسط” وفيها يتكون قلب الطفل ونظام الدورة الدموية البدائي أو الأولي له، وتكوين عظام الطفل والأربطة والكلى وبداية الجهاز التناسلي. الطبقة الثالثة: ويسمى “الأديم الباطن”، وهو الطبقة الداخلية للكيس، وهو المكان الذي تنمو منه رئة الطفل وأمعائه.

السونار

من أهم الأجهزة والاستكشافات العلمية الطبية التي تستخدم في مجال النساء والتوليد بشكل كبير، من خلاله يمكن للطبيب رؤية وتحديد جنس المولود وحالته الصحية وسماع نبضات قلب الجنين ورؤية موضعه ومكانه هل هو صحيح أم لا بالإضافة إلى الكشف عن ما حول الجنين من مشيمة وكيس الحمل وغيره.

كل هذا يتم من خلال جهاز يتم وضعه على بطن المرأة الحامل وتصوير ما بداخله بالأشعة دون اللجوء إلى بنج أو أي إجراء جراحي، بالإضافة إلى أنه يغني عن الكشف السريري التي يعتبر من أكثر الأشياء المتعبة والغير مريحة للمرأة الحامل، ويتم إجراء السونار في العيادة الطبية الخاصة بالطبيب المعالج بكل سهولة وسرعة.

متى يظهر كيس الحمل في السونار

ويقوم موقع المواطن بالإجابة عن هذا السؤال الذي يتكرر على لسان السيدات والفتيات الحامل، حيث يتم هور مكيس الحمل ويبدأ في النمو في خلال نهاية الأسبوع الخامس أو بداية الأسبوع الرابع بعد تأكيد الحمل، بالتحديد يتم ظهور كيس الحمل في رحم الأم في الشهر الأول من الحمل أو في نهايته.

يكون كيس الحمل في بداية ظهوره صغير جدًا، لا يمكن رؤيته إلا باستخدام السونار بتقنية الموجات فوق الصوتية، وهناك أيضًا بعض الحالات التي لا يمكن أن يظهر كيس الحمل في السونار العادي، ويتم اللجوء إلى السونار المهبلي التي يتم وضعه الجهاز من المهبل وهذا نظرًا لصغر حجمه وعدم رؤيته بوضوح.

ظهور كيس الحمل فارغ

في بعض الحالات يتم رؤية كيس الحمل في السونار بشكل طبيعي جدًا ولكنه يكون فارغ، وهذا قد يحدث بشكل طبيعي في الحالات الحمل المبكرة أي عند ظهور أعراض بشكل سريع ولكن لم يتم ظهور الجنين وبداية نموه بشكل طبيعي يجعله يظهر في السونار.

ففي الشهر الأول من الراجح أن يكون الكيس فارغ، ولكن إذا تم إعادة السونار مرة أخرى مع الدخول في الأسبوع الثامن أو السابع أي الدخول في الشهر الثاني من الحمل وكان الكيس فارغًا أيضًا ففي هذه الحالة يتم الرجوع إلى الطبيب وإعادة الفحوصات مرة أخرى حتى لا يكون الحمل كاذب.

أو هناك مشكلة ما في الجينين، لأن بمجرد ظهور الكيس يبدأ ظهور الجنين في خلال أسبوع أو عشرة أيام، وينمو ويكبر مع نمو الجنين، إن لم يحدث هذا فإن لم يكون هناك جنين أو حمل من الأساس بل هو حمل كاذب فقط.

مواعيد إجراء السونار

بعد التعرف على إجابة سؤال متى يظهر كيس الحمل في الرحم أو من خلال السونار فإن منذ بداية الحمل وحتى نهايته يتم إجراء السونار مرتين فقط، مرة في الثلث الأول ومرة في الثاني إذا ما استدعت حالة المرأة القيام به أكثر من هذا، ففي الثلث الأول يتم للتأكد من:

استقرار وثبات الجنين.

سماع نبضات الجنين والتأكد من سلامة القلب.

تحديد عدد الأجنة سواء كان توأم أو جنين واحد.

التأكد من أن الجنين ينمو بشكل سليم.

وفي الثلث الثاني من الحمل يتم للتأكد من:

رؤية حركة الجنين الطبيعية.

معرفة نوع الجنين.

قياس وزن وحجم الجنين.

رؤية نمو واكتمال الأعضاء والأجهزة الداخلية.

التأكد من سلامة المشيمة ونسبة السائل الأمينوسي المحيط بالجنين.

تحديد موعد الولادة في بعض الأحيان وبالتحديد إذا تم هذا السونار في بداية الشهر السابع.

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