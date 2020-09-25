متى ينتهي مفعول حبوب منع الحمل مارفيلون

تتساءل السيدة التي ترغب في الحمل بعد تتناول حبوب مارفيلون المانعة للحمل متى ينتهي مفعول حبوب منع الحمل مارفيلون من الجسم وتخلصه من المادة الفعالة حتى يحدث حمل مرة أخرى.

بدء حبوب منع الحمل مارفيلون بإظهار المادة الفعالة

بعد أن تتعاطي السيدة التي ترغب في منع الحمل حبوب مارفيلونتبدأ المادة الفعالة في حبوب مارفيلون بالعمل على وقف تلقيح البويضة وسيذكر لنا موقع المواطنكيف تعمل الحبوب على منع الحمل وأضرار الحبوب ومتى يحدث الحمل بعد تركها.

ميعاد أخذ حبوب مارفيلون

الأصح حتى تعمل حبوب مارفيلون بشكل جيد وطبيعي هو أن تبدأ السيدة بأخذ حبوب مارفيلون عندما بدء الدورة الشهرية وبالأخص ثاني يوم للدورة حتى يكون للحبوب فاعلية على البويضة.

توقف مفعول حبوب مارفيلون

إذا رغبت المرأة التي تأخذ حبوب مارفيلون لمنع الحمل في أن تتوقف في تناولها ليحدث الحمل مرة أخرى يحدث الحمل بعد شهر تقريبًا من بدء توقف السيدة لتعاطيها.

ولكن لابد من معرفة أن كل سيدة وطبيعة هرموناتها تختلف عن السيدة الأخرى فمن الممكن أن هناك سيدة يحدث الحمل لديها بعد شهر من بدء عدم تعاطي السيدة للحبوب وهناك سيدة يحدث الحمل لديها بأقل من شهر وسيدة أخرى تطول لديها الفترة.

فتأثير الحبوب يرجع إلى مدى تخلص الجسم من المادة الفعالة الموجودة في حبوب مارفيلون فكلما كان تخلص الجسم أسرع من المادة الفعالة كلما حدث الحمل في أقرب وقت ممكن من بدء توقف السيدة لتعاطي حبوب مارفيلون.

بدء نزول الطمث بعد تناول حبوب مارفيلون

بعد أن تتناول السيدة حبوب منع الحمل مارفيلون في اليوم الثاني من الطمث يحدث أن يبدأ الرحم في تكوين بطانة سميكة كما أن الحبوب تعمل على زيادة نسبة سماكة البويضة حتى تجعلها غير قابلة للتلقيح.

فكل يوم تتعاطي فيه السيدة حبوب مارفيلون تعمل الحبوب على زيادة نسبة سماكة البويضة.

عندما تأتي الدورة الشهرية الجديدة للسيدة يحدث أن يقوم الرحم بالتخلص من هذه البويضة الغير ملقحة السميكة ويطردها خارج الرحم على هيئة دورة شهرية.

هناك بعض السيدات التي تأثر عليهم حبوب منع الحمل في كثافة نزول دم الدورة الشهرية فمن الممكن أن تنزل بصورة نزيف لعدة أشهر.

ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة هرموني البروستروجين والأستروجين هنا يأخذ الجسم وقته حتى يتأقلم مع حبوب مارفيلون حتى يبدأ نزول الطمث بشكل طبيعي كما اعتادت علية.

وهناك سيدات تكون طبيعة أجسامهم تتأقلم سريعًا على حبوب مارفيلون فلا تسبب لهم أي نزيف.

فطبيعة جسم السيدة وهرموناتها هيا المتحكمة في التأقلم مع الحبوب سريعًا وحدوث نزيف في بداية تعاطيها أم لا.

كما أن وزن السيدة يلعب دور في تخلص الجسم من الحبوب ورجوعه إلى طبيعته فكلما زاد الوزن كان نسبة رجوع الجسم إلى هرموناته الطبيعية أبطأ وأقل عن السيدة التي يكون وزنها أقرب إلى المثالي.

متى ينتهي مفعول حبوب منع العمل مارفيلون بعد التوقف عنها

إذا رغبت السيدة في حدوث الحمل وهي تتعاطى حبوب مارفيلون تتساءل متى ينتهي مفعول حبوب منع الحمل مارفيلون لأن الحبوب تمنع البويضة من التلقيح.

لأن الحبوب تمنع البويضة من التلقيح. يحدث الحمل بعد أن تتوقف السيدة عن تناولها مدة تقريبًا شهر ومن الممكن أن تزيد الفترة إلى شهر أو تقل حتى يبدأ الرحم في التخلص من تأثير الحبوب على الرحم ويطلق بويضات سليمة جاهزة للتلقيح لحدوث الحمل.

استخدامات أخرى لحبوب منع الحمل مارفيلون

يلجأ الأطباء إلى كتابة حبوب مارفيلون في الخطة العلاجية لتنظيم الدورة الشهرية لدى بعض النساء التي لم يكن لديهم طمث منتظم بسبب خلله في هرموني الإستروجين والبروجسترون.

فالخلل في هذان الهرمونان يؤثران على عدم انتظام الدورة الشهرية لحدوث الحمل.

يبدأ الطبيب في تنظيم الهرمونات الخاصة بالحمل من خلالها لما تحتويه على الهرمونات الخاصة بانتظام الدورة وهم البروجسترون والإستروجين.

قد يحدث بعد أن تتعاطي السيدة للحبوب حدوث نزيف أو نزول قطرات دم بعد تناول السيدة لها هنا يعتبر أن لحبوب مارفيلون آثار جانبية على السيدة ولابد من توقفها فوراً.

ويرجع السبب الرئيسي في حدوث النزيف بعد تناولها مباشرةً هو أن الرحم لم يتأقلم عليها فتسبب في حدوث هذا النزيف.

إذا كان نزول الدم ليس بالكثير عبارة عن قطرات فهنا ينتظر الطبيب فترة ثلاث أشهر تقريبًا حتى يبدأ الجسم في أن يأخذ على حبوب مارفيلون وعلى ما تحتويه من هرمونات.

أما إذا زادت نسبة النزيف تتوقف يجب على الطبيب إيقافها فوراً ويكتب لها دواء آخر يتماشى مع هرمونات جسم السيدة وطبيعته ومدى تأقلمه عليه.

هل تسبب حبوب مارفيلون أضرار

هناك سيدات يشعرن بالأعراض الجانبية لحبوب مارفيلون والتي تتمثل في الآتي:

حدوث وزن زائد ملحوظ للسيدة مع وجود تورم في القدمين ويرجع ذلك إلى احتباس الماء الزائد في جسم السيدة بسبب لخبطة الهرمونات الداخلة للجسم من هذه الحبوب لما تحتويه على نسبة عالية من هرموني البروجسترون والإستروجين.

كما أن تشعر السيدة التي تناولت حبوب مارفيلون من شعورها بعدم القدرة على مواصلة نشاطها اليومي لما تسببت لها حبوب مارفيلون من تعب شديد وخمول.

قد يسبب استخدام حبوب مارفيلون من إصابة السيدة بالأورام الليفية نتيجة لزيادة الهرمونات بها وتؤدي هذه الهرمونات فيما بعد إلى حدوث سرطان في الرحم.

كما أن هناك سيدات تسببت لهم تناول الحبوب من ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم.

هناك سيدات ظهرت عليهم الأعراض الجانبية لحبوب مارفيلون من شعور بالغثيان وعصر هضم وظهور حب شباب أو نمش على الوجه.

إلى جانب شعورها بالصداع الدائم وحدوث حكة مهبلية شديدة مع إفرازات وضعف في بصيلة الشعر وسقوطه.

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