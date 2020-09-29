مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ نواف الأحمد أميرًا للكويت

المواطن - الرياض

نادى مجلس الوزراء الكويتي اليوم، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت خلفًا للشيخ صباح الأحمد رحمه الله.

ونعى مجلس الوزراء الكويتي إلى شعب الكويت وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة.

وأعلنت الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

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