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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة
من مختلف إصداراته خلال شهر ذي الحجة 1441هـ

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة

2020/09/08
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة
المواطن - المدينة المنورة

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه 8.920 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 6.620 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2.300 نسخة من الكتب الدينية.


وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1441هـ، وصل إلى 318.155.274 نسخة من مختلف الإصدارات.



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