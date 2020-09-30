محافظ القنفذة لـ”المواطن”: الإعلان عن الكثير من المشروعات السياحية قريبًا

المواطن - محمد الغبيشي - حلي

قام محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع مساء البارحة بتدشين هوية اللجنة الداخلية والكادر التنظيمي وبيئة العمل والبرامج والمشاريع والخطط السنوية، بحضور رئيس مركز حلي سليمان الحربي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

وكان في استقبالهم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي حلي، مناجي أبو طالب الغبيشي وأعضاء اللجنة وعدد من مشايخ القبائل وفي مقدمتهم شيخ الغبشة، نهاري بن أحمد الغبيشي.

ورد محافظ القنفذة على سؤال ” المواطن ” حول ما تشهده المحافظة من نمو متسارع في مجمل مناشطها بالقول: هذا بفضل لله ثم بفضل توجيهات سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبة صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان والذين دائما يؤكدان ويوجهان في كل ما يخدم المحافظة أسوة ببقية المحافظات الأخرى، والعمل سترونه في هذه المحافظة، والدولة ما قصرت، والعمل جار في المحافظة ومراكزها الأخرى.