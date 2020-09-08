محافظ المجاردة يناقش مشروع ازدواجية طريق أحد ثربان

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

رأس محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أمس اجتماع المجلس المحلي بحضور وكيل رئيس مركز أحد ثربان حسين الشهري وذلك بمقر المركز.

وتضمن الاجتماع عدداً من المحاور منها مشروع ازدواجية طريق أحد ثربان، افتتاح مكتب للخدمات البلدية، أرض الإسكان التنموي.

كما استمع المحافظ لعدد من الطلبات التي تقدم بها الأهالي، وبين محافظ المجاردة أن الاجتماع جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لمناقشة طلبات الأهالي وتلمّس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.







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