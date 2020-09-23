محافظ عقارات الدولة: اليوم الوطني امتداد لدولة ضاربة في عمق التاريخ

المواطن - الرياض

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى الـ90 لـ اليوم الوطني المجيد.

وأكد بافقيه أنَّ حلول ذكرى اليوم الوطني مناسبة تشحذ العزائم وتستحضر التضحيات ودروس التلاحم والإخوة والوفاء والإيمان الصادق بمسيرة التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – بعد أن كان أهلها شتاتاً فصلح أمرها وأطعمها الله من جوع وآمنها من خوف، فصارت اليوم نهضة وعزة ومنعةٍ ورخاء.

وأشار إلى أنَّ هذه المناسبة الوطنية المهمة تُحي أملاً عريضاً يتطلع من خلاله الجميع إلى تسخير الطاقات نحو وثبة جديدة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، لتعبر بها كافة التحديات السياسية المحدقة من خلال إسناد جديد لاقتصاد متنوِّع لا يعتمد على النفط في قوامه، مع بدائل الطاقة المتجددة وتوظيف الطاقات البشرية وفق رؤية 2030 التي رسمت حاضر ومستقبل المملكة.

وقال إن رؤية 2030 تعتبر أن الثروة الأهم التي لا تعادلها ثروة هي الشعب الطموح الذي معظمه من الشباب، ولهذا أولت اهتماماً خاصاً بالمجتمع وعملت على بث المزيد من الحيوية فيه برفع وتيرة الأنشطة المتنوعة وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية لتحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، كما سرعت من وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية مع إشراك المواطن في التعرف على التحديات وابتكار الحلول الإبداعية.

واختتم رئيس الهيئة العامة لعقارات الدولة تصريحه قائلاً ” 90 عاماً مضت على تأسيس المملكة وهي امتداد لدولة ضربت أطنابها في عمق التاريخ منذ أكثر من 300 عام، مما يدفعنا إلى مواصلة بذل المزيد من الجهد في سبيل رفعة هذا الوطن، والمحافظة عليه.

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